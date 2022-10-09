معلومات جديدة عن عملية تفجير جسر القرم

وشركة "TEK-34"، التي استجاب ماهر لطلبها، تعمل كوسيط في مجال النقل بين المرسل والمرسل إليه والسائق.

وقالت شركة "TEK-34" إن المرسل إليه أكد على أن التسليم في سيمفروبول يجب أن يكون في وقت مبكر من صباح يوم 8 أكتوبر، حسب قناة "رين".

وأضافت القناة أنه تم التحميل في صباح يوم 7 أكتوبر في أرمافير، وانطلق ماهر يوسوبوف بالشحنة حسب الجدول الزمني ودون تأخير، لكن العملاء كانوا قلقين بشأن عدم التسليم في الموعد المطلوب.

وحسب بعض التقارير الصحفية، كان ماهر في مساء يوم 7 أكتوبر، قريبا من جسر القرم.

في صباح اليوم التالي، ألحق انفجار كبير قالت السلطات الروسية إنه نتج من شاحنة مفخخة أضرارا بجسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي تم ضمها في 2014.

ولفتت شركة "TEK-34" إلى أن لهجة المرسل إليه كانت قريبة للأوكرانية.

وقالت قناة "رين" إنه لم يتم التمكن من الوصول إلى المرسل إليه بعد الانفجار، بينما كان يسمع رسالة من مشغل الهاتف المحمول مفادها أن المشترك خارج تغطية الشبكة.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذي حدث يوم السبت، واصفا ما حصل بأنه "عمل إرهابي" ضد منشأة رئيسية في البنى التحتية.

وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية، حسب مقطع مصور بثه الكرملين، إن "المنفذين والمخططين هم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".

وأضاف: "ليس هناك أدنى شك في أنه عمل إرهابي يهدف الى تدمير بنية تحتية مدنية روسية ذات أهمية كبيرة".