شمخاني مهدداً 3 دول أوروبية: ستواجهون "ردًا جدياً وفعالاً"

هدد علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، ثلاث دول أوروبية بـ"رد جدي وفعّال"، إزاء إجراء محتمل لهذه الدول ضد إيران، وذلك في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتب الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني شمخاني، على"إكس": "إذا كانت بعض الدول الأوروبية، التي لديها قلة فهم، تريد اتخاذ موقف عدائي تجاه البرنامج النووي الإيراني في هذا الاجتماع، فإنها ستواجه ردًا جديًا ومؤثرًا من قبل إيران".

والدول الأوروبية التي وزعت مشروع القرار هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وفق ما نقلته في وقت سابق وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين.