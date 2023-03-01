المسيرات الأوكرانية تصل موسكو للمرة الأولى والمعارك تستعر في باخموت
احتدمت المعارك في مدينة باخموت شرق أوكرانيا الثلاثاء، حيث كثفت روسيا هجماتها لمحاصرة المدينة والسيطرة عليها، فيما أعلن الجيش الروسي إسقاط مسيرة أوكرانية بمنطقة العاصمة موسكو للمرة الأولى.
وقال الجيش الأوكراني الثلاثاء إن الوضع "متوتر جدًا" حول باخموت، حيث قطع الروس ثلاثا من الطرق الأربع التي تسمح للأوكرانيين بإدخال الإمدادات إلى المدينة ولم تبق متاحة سوى الطريق المؤدية إلى الغرب، باتجاه تشاسيف يار التي يحاول الروس التقدم نحوها من الجنوب.
ويزداد الوضع في باخموت صعوبة وتعقيدا، كما صرح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، الذي أقر بصعوبة الموقف وكأنه يمهد لتقبل فكرة سقوط المدينة.
وفي وصفه للوضع قال أحد الجنود الأوكرانيين المتواجدين في باخموت:"أعتقد أن باخموت ستسقط على الأرجح..أفهم أي بلد نحارب ... لديهم أناس أذكياء هناك، أناس يعرفون كيف يقاتلون. يفكرون ويتعلمون، بالطريقة نفسها مثلنا".
وفي الوقت الذي دمرت فيه الحرب جزءا كبيرا من مباني باخموت ونزح معظم سكانها البالغ عددهم 70 ألف نسمة، تقول السلطات إن 5000 مدني ما زالوا في المدينة بينهم 140 طفلا.
وعلى الرغم من اختلاف الخبراء بشأن أهميتها الاستراتيجية، تكتسب باخموت أهمية كبيرة من أجل السيطرة على منطقة دونباس الصناعية.
وكان الرئيس الأوكراني الذي تفقد الجبهة في كانون الأول/ديسمبر، أقسم بالدفاع عن هذه المدينة المحصنة "لأطول فترة ممكنة".
ومساء الثلاثاء قال زيلينسكي في رسالته المصوّرة المسائية اليومية إنّ "أكبر المصاعب هي، كما في السابق، في باخموت (...) روسيا لا تحصي رجالها على الإطلاق، إنّها ترسلهم لمهاجمة مواقعنا بدون توقّف. المعارك لا تنفكّ تحتدم".
وعلى الجانب الروسي، أفاد الجيش من جهته بأنه أسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت البنى التحتية المدنية، من دون التسبب بأضرار. وتحطمت إحداها في منطقة العاصمة موسكو للمرة الأولى.
ووقع العديد من الحوادث المتعلّقة بمسيّرات في الأشهر الأخيرة على الأراضي الروسية، وأحيانا بعيداً جدا من الجبهة في أوكرانيا، لكن هذه المرة الأولى التي يبلّغ فيها عن حادث مماثل في منطقة العاصمة.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثاني وفيما تخضع روسيا لسلسلة من العقوبات الغربية.