المسيرات الأوكرانية تصل موسكو للمرة الأولى والمعارك تستعر في باخموت

ويزداد الوضع في باخموت صعوبة وتعقيدا، كما صرح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، الذي أقر بصعوبة الموقف وكأنه يمهد لتقبل فكرة سقوط المدينة.

وفي وصفه للوضع قال أحد الجنود الأوكرانيين المتواجدين في باخموت:"أعتقد أن باخموت ستسقط على الأرجح..أفهم أي بلد نحارب ... لديهم أناس أذكياء هناك، أناس يعرفون كيف يقاتلون. يفكرون ويتعلمون، بالطريقة نفسها مثلنا".

وفي الوقت الذي دمرت فيه الحرب جزءا كبيرا من مباني باخموت ونزح معظم سكانها البالغ عددهم 70 ألف نسمة، تقول السلطات إن 5000 مدني ما زالوا في المدينة بينهم 140 طفلا.