قرار قضائي يمهد لترحيل آلاف اللاجئين من أمريكا

ألغى قاض اتحادي بالولايات المتحدة الاثنين أمرا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من إلغاء وضع الحماية المؤقتة لآلاف الأفغان والكاميرونيين.

وكانت إدارة ترامب قد تحركت في أبريل (نيسان) لإنهاء وضع الحماية المؤقتة للأفغان والكاميرونيين في الولايات المتحدة، قائلة إن الظروف في أفغانستان والكاميرون لم تعد تستحق وضع الحماية، وفق "رويترز".

وأثرت هذه الخطوة على ما يقدر بنحو 14600 أفغاني و7900 كاميروني.

أخبار ذات علاقة محكمة توقف قرار ترامب بشأن حماية الأفغان

ورفعت منظمة كاسا المؤيدة لقضايا الهجرة دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي، ومنحت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الرابعة وقفا إداريا لإنهاء الحماية حتى 21 يوليو/ تموز.

وعزا حكم المحكمة إلى ضعف الأدلة التي قدمتها المنظمة.

ولم تستجب وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على برنامج الحماية المؤقتة، على طلب للتعليق بعد.