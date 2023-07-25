زيلنسكي يستهجن قراراً "مرتقباً" للاتحاد الأوروبي بتمديد القيود على الحبوب الأوكرانية

استهجن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين، احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بتمديد القيود على تصدير الحبوب الأوكرانية لحماية المزارعين المحليين، واصفا هذا الاحتمال بأنه "غير مقبول".

وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "أي تمديد للقيود غير مقبول بتاتاً، وصراحةً معادٍ لأوروبا. لدى أوروبا القدرة المؤسسية للتصرف بشكل أكثر عقلانية بدلا من إغلاق حدودها أمام سلعة معينة".

وأعرب زيلينسكي عن أمله بأن تفي أوروبا بالتزاماتها بعد أن تنتهي في 15 أيلول/سبتمبر مفاعيل القيود الحالية المفروضة على الحبوب الأوكرانية.

وكانت الدول الأوروبية المجاورة لأوكرانيا، حضّت الأسبوع الماضي، الاتحاد الأوروبي، على تمديد الحظر المفروض على استيراد الحبوب حتى نهاية العام، بسبب مخاوفها من معاناة مزارعيها المحليين جراء تحويل مسارات الإمدادات الأوكرانية.

وفي حزيران/يونيو سمح الاتحاد الأوروبي لبولندا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا بحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا حتى أيلول/سبتمبر.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعدما رفضت روسيا تمديد اتفاق يوفر ممرا آمنا لتصدير الحبوب من موانئ أوكرانية عبر البحر الأسود، معتبرة أن عقوبات غربية تعرقل صادراتها في انتهاك للاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة وتركيا.