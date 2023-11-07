بعد أن يئست من نتنياهو.. عائلات الأسرى الإسرائيليين تطرق باب الفاتيكان
لجأت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، إلى رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، وبابا الفاتيكان فرانسيس، لحثهما على التدخل لإعادة ذويهم، بعد شهر من فشل الحكومة الإسرائيلية في تحديد مصيرهم.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن "المئات من أفراد عائلات الأسرى والمفقودين من سكان غلاف غزة، كانوا قد توجهوا يوم الأحد الماضي إلى مقر الكنيست، مطالبين بإجابات بشأن مصير ذويهم المخطوفين، وأنهم بعثوا بعد ذلك رسائل إلى زعماء العالم، كما ناشدوا فرانسيس بابا الفاتيكان للتدخل".
وقال الأمين العام للحركة الاستيطانية (كيبوتز) في غلاف غزة نير مِئِير، للصحيفة، إن "أكثر من نصف المخطوفين هم من المنطقة التي أتولى المسؤولية عنها (ساحتنا)، بالنسبة لي الموضوع ليس أرقاما، ولكن أصدقاء، هذا ثمن لا يعقل ولا يمكننا أن نُسلِّم بذلك".
وأضاف مِئِير "لن نتخلى عنهم، أمَّا حكومة إسرائيل التي تخلَّت عن مستوطنات الغلاف، فلن نسمح لها بالتخلي عن مخطوفينا في غزة".
في غضون ذلك، نقل رئيس اللجنة الحاخامية ليهود أوروبا الحاخام بنحاس غولدشميت، الإثنين، رسالة وصفتها الصحيفة بـ "الرسمية" من عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى بابا الفاتيكان، خلال زيارة أجراها إلى مقره.
وجاء في الرسالة: "استخدم تأثيرك على دول العالم لكي تقود إلى إطلاق سراح المخطوفين والمفقودين بشكل فوري، عليك أن تطالب بدخول الصليب الأحمر لتقديم العلاج الطبي للمخطوفين في غزة وإنقاذ أرواحهم".
ونقلت "معاريف" مقاطع من الرسالة جاء فيها: "علينا أن ننقذ هؤلاء الذين ظلوا على قيد الحياة، وندعوك إلى تقديم مدِّ يد العون فورًا".
وقال الموقعون على الرسالة "نعيش في كابوس، وكونك زعيما رائدا ومؤثرا على مليارات المؤمنين في أنحاء العالم، نؤمن أن بمقدورك مساعدتنا في إعادة أحبائنا إلى الديار".
وأضافوا: "مثلما تعلم، الوقت عنصر حاسم، وكل ساعة تمر يتفاقم وضع الرهائن".
بدورها، التقت عائلة ألموغ مِئِير جان، أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة، مع رئيسة اليونان، كاترينا ساكيلاروبولو في العاصمة أثينا.
ونقلت الصحيفة عن والدة الأسير "أتوجه إليك كأُم أرجوك ساعديني، ابذلي ما في وسعك للضغط على حماس لتحرير ألموغ خاصتي، وجميع المخطوفين في غزة، تمتلكين القوة والقدرة للتأثير والضغط عليهم مباشرة أو بشكل غير مباشر، عبر الدول الوسيطة، مثل قطر ومصر، ساعدينا".
الرئيسة اليونانية التي من غير المعروف ما إذا ما كانت قادرة على مباشرة ضغوط على حماس كما دعتها المستوطنة، ردت عليها بقولها: "تأثرتُ كثيرًا، أُعرب عن تعاطفي مع حزنك الهائل، أعدك أن أبذل ما في وسعي من أجل إعادة ابنك وجميع المخطوفين إلى الديار سريعًا".
وكانت لقاءات قد جمعت بين مستوطنين فقدوا ذويهم وبين ممثل الصليب الأحمر في أثينا ورئيس أساقفة اليونان، والأخير تعهد أمامهم بأنه سيوزع صورة ألموغ، الأسير لدى حماس، على جميع القسيسين في كنائس اليونان؛ لكي يعرفوه ويفهموا مدى الضائقة التي يمر بها المخطوفون".
في السياق ذاته، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الثلاثاء، إن وفدًا من عائلات الأسرى الإسرائيليين توجه إلى واشنطن؛ بغرض عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ونواب أمريكيين، من بينهم رئيس مجلس النوب، مايك جونسون، من أجل إقناعه ومشرعين آخرين، للضغط على قطر.
وأضافت أن العائلات "تريد أن تُمارَس ضغوطا على قطر؛ من أجل الإطلاق الفوري وغير المشروط للأسرى".