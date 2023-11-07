بعد أن يئست من نتنياهو.. عائلات الأسرى الإسرائيليين تطرق باب الفاتيكان

لجأت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، إلى رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، وبابا الفاتيكان فرانسيس، لحثهما على التدخل لإعادة ذويهم، بعد شهر من فشل الحكومة الإسرائيلية في تحديد مصيرهم.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن "المئات من أفراد عائلات الأسرى والمفقودين من سكان غلاف غزة، كانوا قد توجهوا يوم الأحد الماضي إلى مقر الكنيست، مطالبين بإجابات بشأن مصير ذويهم المخطوفين، وأنهم بعثوا بعد ذلك رسائل إلى زعماء العالم، كما ناشدوا فرانسيس بابا الفاتيكان للتدخل".

وقال الأمين العام للحركة الاستيطانية (كيبوتز) في غلاف غزة نير مِئِير، للصحيفة، إن "أكثر من نصف المخطوفين هم من المنطقة التي أتولى المسؤولية عنها (ساحتنا)، بالنسبة لي الموضوع ليس أرقاما، ولكن أصدقاء، هذا ثمن لا يعقل ولا يمكننا أن نُسلِّم بذلك".

وأضاف مِئِير "لن نتخلى عنهم، أمَّا حكومة إسرائيل التي تخلَّت عن مستوطنات الغلاف، فلن نسمح لها بالتخلي عن مخطوفينا في غزة".

في غضون ذلك، نقل رئيس اللجنة الحاخامية ليهود أوروبا الحاخام بنحاس غولدشميت، الإثنين، رسالة وصفتها الصحيفة بـ "الرسمية" من عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى بابا الفاتيكان، خلال زيارة أجراها إلى مقره.

وجاء في الرسالة: "استخدم تأثيرك على دول العالم لكي تقود إلى إطلاق سراح المخطوفين والمفقودين بشكل فوري، عليك أن تطالب بدخول الصليب الأحمر لتقديم العلاج الطبي للمخطوفين في غزة وإنقاذ أرواحهم".