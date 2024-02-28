بايدن يحذّر الكونغرس من تكلفة الفشل في دعم أوكرانيا
حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، قادة الكونغرس، خلال اجتماع في البيت الأبيض، من التكلفة الباهظة للفشل في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
جاء ذلك خلال لقاء يأتي لمحاولة الإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات العاجلة لأوكرانيا وتجنب إغلاق حكومي وشيك، بحسب "فرانس برس".
والتقى بايدن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون ونظيره الديمقراطي حكيم جيفريز وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم المعارضة ميتش ماكونيل.
وأعرب الجميع عن تفاؤلهم بإمكانية تجنب الإغلاق الحكومي- ولكنهم بقوا على خلاف فيما يتعلق بأوكرانيا، مع إصرار جونسون على الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الحدودية أولا.
وقال بايدن وإلى جواره نائبته كامالا هاريس: "في ما يتعلق بأوكرانيا، أعتقد أن الحاجة ملحة"، مضيفاً أن "عواقب التقاعس عن التحرك كل يوم في أوكرانيا وخيمة".
ويأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده في حاجة ماسة إلى دعم غربي متواصل لهزيمة روسيا، معرباً عن أمله في أن تقرّ الولايات المتحدة حزمة دعم بقيمة 60 مليار دولار.
ومع دخول الحرب عامها الثالث، تشنّ موسكو هجمات مكثّفة على الجيش الأوكراني الذي يعاني نقصاً في الذخيرة بسبب الخلافات السياسية بشأن المساعدات في مجلس النواب الأمريكي.
ولكن جونسون، الذي عقد اجتماعاً فردياً مع بايدن، أصر أن الأزمة على الحدود المكسيكية هي أولويته.
وقال إن مجلس النواب سيتعامل مع مشروع القانون الإضافي "في الوقت المناسب، ولكن مرة أخرى، الأولوية بالنسبة للبلاد هي حدودنا والتأكد من أنها آمنة".
وقال شومر: "كان هناك إجماع في تلك الغرفة بأن زيلينسكي وأوكرانيا سيخسران الحرب" دون مساعدة.
ووصف السناتور الذي قام بزيارة لغرب أوكرانيا الأسبوع الماضي، الاجتماع في المكتب البيضاوي بأنه "الأكثر حدة".
وبقي مجلس الشيوخ داعماً لأوكرانيا إلى حد كبير وأقر أخيراً حزمة بقيمة 95 مليار دولار تتضمّن مساعدات لأوكرانيا وللجيش الإسرائيلي وتايوان.
لكن الدعم لكييف تراجع بين الجمهوريين في مجلس النواب تحت ضغط من المرشح للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب لرفض إقرار المزيد من المساعدات حتى تعالج الولايات المتحدة مسألة تدفّق المهاجرين غير الشرعيين على حدودها الجنوبية.
وأوضح مستشار الأمن القومي جايك ساليفان لشبكة "سي إن إن"، "هناك أغلبية قوية من الحزبين في مجلس النواب مستعدة لتمرير مشروع القانون هذا".
وأضاف: "يقع هذا القرار على عاتق شخص واحد، والتاريخ سيشهد ما إذا كان جونسون سيطرح مشروع القانون للمناقشة".
ومن دون حل، سيطبق إغلاق حكومي كامل يوم الجمعة التالي، بعد يوم من خطاب بايدن السنوي عن حال الاتحاد.
وأكد الجمهوري جونسون والزعيمان الديمقراطيان أنهم "متفائلون" حيال إمكانية تجنب الإغلاق.