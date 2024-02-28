بايدن يحذّر الكونغرس من تكلفة الفشل في دعم أوكرانيا‎

وقال بايدن وإلى جواره نائبته كامالا هاريس: "في ما يتعلق بأوكرانيا، أعتقد أن الحاجة ملحة"، مضيفاً أن "عواقب التقاعس عن التحرك كل يوم في أوكرانيا وخيمة".

ويأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده في حاجة ماسة إلى دعم غربي متواصل لهزيمة روسيا، معرباً عن أمله في أن تقرّ الولايات المتحدة حزمة دعم بقيمة 60 مليار دولار.

ومع دخول الحرب عامها الثالث، تشنّ موسكو هجمات مكثّفة على الجيش الأوكراني الذي يعاني نقصاً في الذخيرة بسبب الخلافات السياسية بشأن المساعدات في مجلس النواب الأمريكي.

ولكن جونسون، الذي عقد اجتماعاً فردياً مع بايدن، أصر أن الأزمة على الحدود المكسيكية هي أولويته.

وقال إن مجلس النواب سيتعامل مع مشروع القانون الإضافي "في الوقت المناسب، ولكن مرة أخرى، الأولوية بالنسبة للبلاد هي حدودنا والتأكد من أنها آمنة".

وقال شومر: "كان هناك إجماع في تلك الغرفة بأن زيلينسكي وأوكرانيا سيخسران الحرب" دون مساعدة.

ووصف السناتور الذي قام بزيارة لغرب أوكرانيا الأسبوع الماضي، الاجتماع في المكتب البيضاوي بأنه "الأكثر حدة".

وبقي مجلس الشيوخ داعماً لأوكرانيا إلى حد كبير وأقر أخيراً حزمة بقيمة 95 مليار دولار تتضمّن مساعدات لأوكرانيا وللجيش الإسرائيلي وتايوان.