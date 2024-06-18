الرئيس الصيني: واشنطن تحاول خداعنا بـ"فخ" تايوان و"لن نبتلع الطعم"

وخلال الاجتماع، أشار الرئيس الصيني إلى أهمية تايوان البالغة بالنسبة لبلاده، مشددا في الوقت ذاته على أن بكين لن تقدم أي تنازلات بشأن قضية تايوان. غير أن الاتهام ضد الولايات المتحدة لم يتم تضمينه في البيان الصحفي الرسمي الذي صدر بعد الاجتماع.

لعقود من الزمن، حافظت الولايات المتحدة على سياسة "الغموض الاستراتيجي" في تعاملها مع تايوان، فمن ناحية، وضعت الولايات المتحدة نفسها كأقرب حليف لتايوان، حيث قدمت الدعم الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري. ومع ذلك، تجنبت عمدًا تقديم التزامات صريحة بالدفاع عن تايوان عسكريًا في حالة تعرضها لهجوم عسكري صيني.

ولكن في السنوات الأخيرة، برزت دلائل تشير إلى أن الكونغرس الأمريكي أصبح أكثر دعمًا بشكل علني لتايوان، ما يشير ربما إلى تبني موقف أمريكي أكثر حزما ووضوحا عندما يتعلق الأمر بدعم تايوان.

وفي الشهر الماضي، التقى وفد من الكونغرس الأمريكي مع كبار المسؤولين التايوانيين لمناقشة العلاقات الأمريكية التايوانية بعد أيام قليلة من إجراء الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة.

الصين من جانبها، تشعر بالقلق والدهشة بشكل متزايد من التحول الملحوظ في موقف الولايات المتحدة تجاه تايوان، والذي يبدو أنه أصبح أكثر عدوانية لبكين، ودعما لتايوان على نحو علني. فقد اعتبر كيري براون، مدير معهد "لاو تشاينا" في كينجز كوليدج في لندن، إن اتهامات "شي جين بينغ" التي تم تداولها، هي مؤشر واضح على تفاجؤ الصين وصدمتها من "عدوانية" الولايات المتحدة الأخيرة حيالها.