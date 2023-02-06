لم تتضرر.. مسؤولة تكشف حالة محطة آق قويو النووية التركية بعد الزلزال

قالت مسؤولة من الشركة الروسية التي تبني محطة آق قويو النووية التركية قيد الإنشاء، إن المحطة لم تتضرر جراء الزلزال القوي الذي هز وسط تركيا وشمال غرب سوريا، اليوم الإثنين.

وأضافت أناستاسيا زوتيفا المسؤولة في شركة روساتوم الروسية الحكومية للطاقة النووية: "شعرنا بزلزال بقوة ثلاث درجات هنا.. لكن المتخصصين لدينا لم يكشفوا عن أي أضرار في هياكل البناء والرافعات والمعدات".