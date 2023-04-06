رئيسة تايوان: سنمنع "تدخلات الصين" في مياهنا الإقليمية

أكّدت رئيسة تايوان تساي إنغ-وين، اليوم الخميس، أنّ تايبيه تعتزم "منع التدخّلات الصينية" في مياهها الإقليمية، وذلك ردّاً على إرسال الصين سفناً حربية إلى المياه المحيطة بالجزيرة.

وقالت تساي قبيل مغادرتها الولايات المتّحدة، حيث التقت رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي "بينما أنا خارج البلاد، يراقب فريق الأمن القومي لدينا الوضع من كثب.. ما فعلناه هو ضمان قدرة سفننا على الإبحار بأمان في البحر ومنع التدخّلات الصينية في مياهنا الإقليمية".