جمهوري وليبرالي.. تحالف يُعقّد موقف ترامب بفضيحة إبستين

يقود النائبان توماس ماسي، الجمهوري من كنتاكي، ورو خانا، الديمقراطي من كاليفورنيا، حملة تصويت الكونغرس على نشر السجلات المتعلقة بملفات جيفري إبستين.

وفي حال نجاح جهودهما، ستُعقّد جهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكثر من قدرته على تجاوز الفضيحة المتصاعدة التي أغضبت قاعدته السياسية، وفق تقرير لصحيفة "بوليتيكو".

وقال خانا في مقابلة: "أعتقد أن هناك قضايا يمكن للشعبويين من اليمين واليسار التعاون بشأنها".

وأضاف: "في هذه الحالة، يتعلق الأمر بمكافحة الفساد في حكومتنا. لا ينبغي أن يفلت الأثرياء والأقوياء من المساءلة".

وعرائض الإعفاء، التي تسمح لأي عضو في مجلس النواب بفرض التشريع على المجلس إذا وافقت عليه أغلبية الأعضاء، عادة ما تكون غير فعّالة.

وحتى عصر يوم الجمعة، نجح ماسي، وهو خصم دائم في البيت الأبيض، وخانا، في إقناع 10 جمهوريين و5 ديمقراطيين بالمشاركة في رعاية المشروع. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعاونان فيها، إذ سبق أن اشتركا في تشريع يهدف إلى الحد من تورط الولايات المتحدة في حربي اليمن وإيران.

وستُؤتي خدعتهما الجديدة ثمارها إذا وافق عليها جميع أعضاء الحزب الديمقراطي، وهو ما ضمنه خانا في مقطع فيديو نُشر أخيراً. ويسعى الديمقراطيون جاهدين لاستغلال مشكلة ترامب مع إبستين، نظراً لعلاقات الرئيس الطويلة الأمد مع المتهم بالاتجار بالجنس، والتي سُلط الضوء عليها في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" هذا الأسبوع.

وركزت الصحيفة على رسالة ورد أن الرئيس الأمريكي كتبها إلى إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين، وبينما ينفي ترامب كتابته الرسالة، لم يُتهم قط بأي مخالفات مرتبطة بإبستين.

ومع ذلك، كانت التداعيات السياسية واسعة النطاق، إذ إنها تُقرّب بين الفصائل المتباينة في الكونغرس، من النائبة المحافظة المتحمسة لورين بويبرت، إلى النائبة التقدمية الشهيرة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، يُمثل رعاة مشروع قانون ماسي مزيجاً متنوعاً من المشرعين الذين نادراً ما يتفقون على أي شيء.

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كما تضم القائمة واحدة من أكثر أعضاء الكونغرس يسارية، رشيدة طليب، من ميشيغان، مع مارجوري تايلور غرين، الموالية لترامب. كما انضم النائب توم باريت، وهو جمهوري من منطقة حرجة، إلى هذه الحملة.

هذه ليست المرة الأولى التي يتقارب فيها اليسار واليمين الشعبويان، فقد توصل عدد قليل من القادة من كلا الجانبين، أخيراً، إلى اتفاق بشأن الحروب في الشرق الأوسط، وتدخل الولايات المتحدة في إسرائيل، وسياسات مكافحة الاحتكار، والذكاء الاصطناعي، وارتفاع أسعار المساكن.