اتهام جنود أوكرانيين بالخيانة بسبب مهمة دون تصريح‎‎

قالت وكالة الأمن الأوكرانية، اليوم الخميس، إن عددا من الجنود الأوكرانيين وجهت إليهم اتهامات بالخيانة لإفشائهم معلومات خلال مهمة غير مصرح بها مكنت روسيا من مهاجمة مطار عسكري.

وأوضحت الوكالة في بيان، أن الجنود حاولوا "دون تنسيق مع سلطات الدولة ذات الصلة" الاستيلاء على طائرة روسية في تموز/يوليو الماضي بعدما قال قائدها إنه سينشق.