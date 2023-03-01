قناة إسرائيلية: إحباط "محاولة اغتيال" لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
كشفت وسائل عبرية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط الشرطة الإسرائيلية ما قالت إنها "محاولة اغتيال" شخصية عامة رفيعة المستوى على يد أحد الفلسطينيين من مدينة القدس.
وقالت القناة "13" العبرية، إن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أحد سكان منطقة شرق القدس، بتهمة التخطيط لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال شهر رمضان المقبل".
وأوضحت القناة، أن "المشتبه به قام بجمع معلومات استخبارية عن الوزير بن غفير وتحركاته، وخطط لسرقة لوحة ترخيص للشرطة، وقتله في القدس".
وأضافت القناة العبرية: "خطط الفلسطيني المعتقل، منذ أسابيع، لخطف جثة بن غفير، بعد قتله، من أجل التفاوض والمساومة عليها"، بحسب تعبيرها.
وأكدت القناة، أن "التحقيقات أظهرت أن المشتبه به التقى عناصر (إرهابية) تقيم خارج البلاد وتلقّى أموالًا منها لتنفيذ خطته" على حدّ زعمها.
مشيرة إلى أن "المشتبه به اعترف بذلك خلال التحقيق معه من قبل جهاز الشرطة الإسرائيلية والأمن العام (الشاباك)".
وأشارت القناة إلى أنه "في الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يقدم مكتب المدعي العام الإسرائيلي لائحة اتهام ضده بسبب الاتصال مع عميل أجنبي والتخطيط لتنفيذ نشاط (إرهابي)"، بحسب وصفها.
ويتقلد إيتمار بن غفير، منصب وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو، منذ شهرين.
وأثار بن غفير الكثير من الغضب لدى الفلسطينيين خاصة بعد تنفيذه لاقتحام داخل المسجد الأقصى، الفترة الماضية، وطرحه لقوانين مثيرة للجدل تدعو لإعدام الفلسطينيين.