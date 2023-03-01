قناة إسرائيلية: إحباط "محاولة اغتيال" لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير

وقالت القناة "13" العبرية، إن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أحد سكان منطقة شرق القدس، بتهمة التخطيط لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال شهر رمضان المقبل".

وأوضحت القناة، أن "المشتبه به قام بجمع معلومات استخبارية عن الوزير بن غفير وتحركاته، وخطط لسرقة لوحة ترخيص للشرطة، وقتله في القدس".

وأضافت القناة العبرية: "خطط الفلسطيني المعتقل، منذ أسابيع، لخطف جثة بن غفير، بعد قتله، من أجل التفاوض والمساومة عليها"، بحسب تعبيرها.