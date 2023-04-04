ألينا حبة.. العراقية التي لم يتخل عنها ترامب
وسط فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يلمع اسم محامية عراقية الأصل، لم يستطع قطب العقارات التخلي عنها للدفاع عنه وضرب خصومه.
ألينا حبة، تقول تقارير إنه سيكون لها دور قيادي لفريق يضم كلا من تود بلانش وسوزان آر نيكليس وجوزيف تاكوبينا.
وألينا حبة محامية أمريكية عراقية الأصل تبلغ من العمر 39 عامًا وتملك شركة المحاماة Habba Madaio & Associates LLP ومقرها في نيوجيرسي ونيويورك.
ولدت ألينا حبة لمهاجرين عراقيين في ولاية نيوجيرسي، وتلقت تعليمها الجامعي في جامعة ليهاي وكلية الحقوق بجامعة وايدنر في ولاية بنسلفانيا.
والدها سعد حبة، طبيب متخصص بجراحة الجهاز الهضمي، وقد اكتشف مرضا في الجهاز الهضمي تمت تسميته "متلازمة حبة"، كما حاز كثيرا من التكريمات، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرغ".
وحبة متزوجة من رجل يعمل تاجرا في مجال العقارات، ولديها طفلان.
ولحبة تاريخ حافل بالدفاع عن ترامب ورفع دعاوى ضد خصومه لا سيما هيلاري كلينتون، وهذا ما أكسبها شهرة واسعة في الولايات المتحدة.
وتصف تقارير أمريكية ألينا حبة، بالمدافعة الشرسة عن ترامب، كما تتداول رأيا متشددا لحبة بشأن تمجيدها لشخصية الرئيس السابق إلى حد وصل إلى اتهامها بـ"التجديف".
وفي تصريح أدلت به لوكالة "بلومبيرغ" قالت حبة إنها تلقت العديد من التهديدات لكونها تدافع عن ترامب، حتى أن بعض تلك التهديدات كانت موجهة لطفليها، مؤكدة أنها لن تتخل عن مهمتها.