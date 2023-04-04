ألينا حبة.. العراقية التي لم يتخل عنها ترامب

ولدت ألينا حبة لمهاجرين عراقيين في ولاية نيوجيرسي، وتلقت تعليمها الجامعي في جامعة ليهاي وكلية الحقوق بجامعة وايدنر في ولاية بنسلفانيا.

والدها سعد حبة، طبيب متخصص بجراحة الجهاز الهضمي، وقد اكتشف مرضا في الجهاز الهضمي تمت تسميته "متلازمة حبة"، كما حاز كثيرا من التكريمات، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرغ".

وحبة متزوجة من رجل يعمل تاجرا في مجال العقارات، ولديها طفلان.