قائد الجيش الأوكراني يُقيل ضابطين بسبب معارك زابوريجيا ودونيتسك

أقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي اثنين من كبار الضباط بعد فقدان السيطرة على أراض في مناطق تحت قيادتهما، على ما نقلت وسائل إعلام أوكرانية اليوم الاثنين عن مصادر عسكرية.

وذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" نقلا عن مصدرين عسكريين رفيعي المستوى أن سيرسكي أمر بإقالة الضابطين المسؤولين عن الفيلقين الـ17 والـ20 في الأسبوعين الماضيين، كما نشرت وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" تقريرا مماثلا.

وذكرت الصحيفة أن الفيلق الـ17 للجيش، بقيادة فولوديمير سيلينكو، كان متمركزا في منطقة زابوريجيا، حيثُ خسر الجيش الأوكراني السيطرة على قرية واحدة على الأقل على ضفاف نهر دنيبرو.

أما مكان تمركز الفيلق الـ20 للجيش بقيادة ماكسيم كيتوهين، فهو على الحدود الإدارية بين منطقتي دونيتسك شرقي البلاد ودنيبروبيتروفسك في وسطها، حيث أعلنت القوات الروسية تحقيق سلسلة من النجاحات وسيطرتها على عدد من القرى.

وقالت وكالة "إنترفاكس" إن قيادة الجيش كلفت الضابطين بمهام أخرى، على ما ذكرت وكالة "رويترز".

واليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على قرية في منطقة زابوريجيا.

وتحاول القوات الروسية، في الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام، مواصلة عملية طويلة ومرهقة للتقدم نحو الغرب مع التركيز على منطقة دونيتسك.

وإضافة إلى التقدم الذي أعلنته داخل دنيبروبيتروفسك، تضغط القوات الروسية أيضا على أجزاء من منطقة خاركيف في الشمال الشرقي، خاصة حول مدينة كوبيانسك التي تعرضت للدمار إلى حد بعيد.

وتحاول القوات الروسية أيضا الحفاظ على موطئ قدم في منطقة سومي على الحدود الشمالية، رغم أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال نقلا عن سيرسكي إن قوات كييف تستعيد السيطرة على أراض قرب الحدود.