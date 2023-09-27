بسبب الجندي كينغ.. واشنطن توجه رسالة شكر نادرة لبكين

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه شكر السويد والصين تسهيلهما نقل الجندي الأمريكي الذي طردته كوريا الشمالية.

وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان، في بيان: "نشكر للحكومة السويدية دورها الدبلوماسي.. وللحكومة الصينية المساعدة التي قدمتها عبر تسهيل نقل الجندي كينغ".

وفي الوقت نفسه، أوضح مسؤول أمريكي كبير أن الجندي غادر المجال الجوي الصيني وهو في طريقه إلى قاعدة عسكرية أميركية.

وكان كينغ قد عبر الحدود في 18 تموز/يوليو، بعد أن انضم لجولة سياحية في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

ولاحقاً، أكدت كوريا الشمالية أنها تحتجز الجندي الأميركي. وقالت إن كينغ فر إلى الشمال هرباً من "سوء المعاملة والتمييز العنصري في الجيش الأميركي".

لكن بعد استكمال التحقيق، "قررت الهيئة المختصة في جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية طرد الجندي في الجيش الأميركي ترافيس كينغ، الذي توغل بطريقة غير قانونية إلى أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية"، وفقاً لوكالة أنباء كوريا الشمالية. ولم تعطِ الوكالة تفاصيل حول مكان أو موعد الإفراج عن كينغ.

وسُجن كينغ شهرين في كوريا الجنوبية بعدما ضرب، وهو في حالة سكر في ملهى ليلي، مواطنا كوريًا، كما تشاجر مرّة مع الشرطة، وأفرج عنه في 10 تموز/يوليو، ونُقل إلى مطار سيول حيث كان مقررا أن يغادر إلى ولاية تكساس الأميركية.

لكنه بدلا من التوجه إلى قاعدة فورت بليس لإخضاعه لإجراءات تأديبية، غادر مطار إنشيون في سيول وانضم إلى مجموعة سياح يزورون المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، ثم عبَرَ الحدود.

وأتى عبور كينغ الحدود في وقت بلغت العلاقات بين الشمال والجنوب مستوى من التوتر هو الأسوأ منذ عقود، في ظل تعثر الدبلوماسية، ودعوة كيم جونغ أون إلى تعزيز إنتاج الصواريخ والأسلحة، بما فيها تلك النووية التكتيكية.

في المقابل، عززت سيول وواشنطن التعاون الدفاعي، ونظمتا مناورات عسكرية مشتركة استخدمت فيها طائرات شبح متطورة، وعتاد استراتيجي أميركي.