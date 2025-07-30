مقابل رفع العقوبات عن مسؤول.. جنوب السودان يعرض قبول مهاجرين من أمريكا

ذكرت صحيفة بوليتيكو في تقرير اليوم الأربعاء أن جنوب السودان أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مستعد للنظر في قبول المزيد من المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة.

وجاء في التقرير، نقلا عن مصادر مطلعة ومراسلات دبلوماسية، أن الدولة الأفريقية حثت واشنطن أيضا على رفع العقوبات المفروضة على أحد كبار مسؤوليها.

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ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من صحة التقرير.

وفي الرابع من يوليو/ تمّوز، رحّلت الولايات المتّحدة ثمانية مهاجرين غير نظاميين إلى جنوب السودان، الدولة الفقيرة الغارقة في نزاعات، في خطوة أتت بعدما وافقت عليها المحكمة العليا في واشنطن في ختام معركة قضائية طويلة.

وجاء ذلك بعد أن أيّدت المحكمة العليا الأمريكية ترحيل المهاجرين إلى جنوب السودان.