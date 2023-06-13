بوتين يقدم حصيلة أولية لخسائر هجوم أوكرانيا المضاد
قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء مع مدونين عسكريين بُثَّ عبر التلفاز، ما اعتبر أنها حصيلة لخسائر بلاده وأوكرانيا منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد.
وقال بوتين، إنه يعتقد بأن أوكرانيا "خسرت منذ بدء هجومها المضاد 25 إلى 30 بالمئة من المركبات العسكرية التي حصلت عليها من الغرب، وبأن الخسائر البشرية أعلى عشر مرات من الخسائر الروسية".
وأضاف الرئيس الروسي أن بلاده "فقدت 50 من دباباتها في القتال، بعضها يمكن إصلاحه، في حين فقدت أوكرانيا أكثر من 160 دبابة".