بعد تراجع شعبيته.. مؤتمر للمحافظين البريطانيين على أمل الاحتفاظ بالسلطة

يعقد حزب المحافظين البريطاني بزعامة ريشي سوناك، والذي يشهد تراجعًا كبيرًا في استطلاعات الرأي، مؤتمرًا في مانشستر اعتبارًا من الأحد، على أمل التوصل إلى حل لتحويل دفّة الأمور وتجنّب الهزيمة في الانتخابات المقبلة.

ومنذ أشهر، توقّعت استطلاعات الرأي تحوّلًا في البلاد نحو اليسار، مع تقدّم حزب العمّال بنحو عشرين نقطة في ضوء الانتخابات المتوقّعة العام المقبل.

لكن في مانشستر، يعتزم ريشي سوناك إظهار أنّ المحافظين، بعد 13 عامًا على وجودهم في السلطة، لا يزالون يتمتّعون بالمصداقية "لتغيير الأمور في الاتجاه الصحيح وعلى المدى الطويل"، حسبما أكد لشبكة "بي بي سي" الأحد.

وقال "هذا يعني القيام بالأمور بشكل مختلف واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تحدث فرقًا في حياة الناس، حتى لو تعرّضت لانتقادات بسبب ذلك".