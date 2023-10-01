بعد تراجع شعبيته.. مؤتمر للمحافظين البريطانيين على أمل الاحتفاظ بالسلطة
يعقد حزب المحافظين البريطاني بزعامة ريشي سوناك، والذي يشهد تراجعًا كبيرًا في استطلاعات الرأي، مؤتمرًا في مانشستر اعتبارًا من الأحد، على أمل التوصل إلى حل لتحويل دفّة الأمور وتجنّب الهزيمة في الانتخابات المقبلة.
ومنذ أشهر، توقّعت استطلاعات الرأي تحوّلًا في البلاد نحو اليسار، مع تقدّم حزب العمّال بنحو عشرين نقطة في ضوء الانتخابات المتوقّعة العام المقبل.
لكن في مانشستر، يعتزم ريشي سوناك إظهار أنّ المحافظين، بعد 13 عامًا على وجودهم في السلطة، لا يزالون يتمتّعون بالمصداقية "لتغيير الأمور في الاتجاه الصحيح وعلى المدى الطويل"، حسبما أكد لشبكة "بي بي سي" الأحد.
وقال "هذا يعني القيام بالأمور بشكل مختلف واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تحدث فرقًا في حياة الناس، حتى لو تعرّضت لانتقادات بسبب ذلك".
ويعدّ ذلك تغيرًا في لهجة رئيس الحكومة البالغ من العمر 43 عامًا والذي وصل إلى داونينغ ستريت قبل أقل من عام بقليل، عبر الإعلان عن سعيه لتحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي الصعب الذي طغت عليه أزمة تكاليف المعيشة.
وسيتحدّث سوناك في منتصف نهار الأربعاء، بعد الشخصيات البارزة في الحكومة، بمن في ذلك وزراء الدفاع غرانت شابس والخارجية جيمس كليفرلي والداخلية سويلا برافرمان.
من جهة أخرى، يواجه سوناك المدافع عن السياسات التقليدية في ما يتعلق بالميزانية، ضغوطًا ضمن صفوفه، بينما ستمثل الضرائب 37% من الدخل القومي، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ فترة ما بعد الحرب، بحلول الانتخابات المقبلة، أي بزيادة قدرها 3500 جنيه إسترليني (4000 يورو) لكلّ أسرة مقارنة بنهاية العام 2019، وفق معهد الدراسات المالية.
وتدعو مجموعة من البرلمانيين البارزين، بمن فيهم رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، إلى "تخفيف عبء الضرائب"، في حين أعلن وزير الإسكان والمجتمعات المحلية مايكل غوف الأحد أنه يأمل في رؤية تخفيض للضرائب "قبل الانتخابات المقبلة".
وردّ رئيس الوزراء عبر "بي بي سي" مسلّطًا الضوء على جهوده لإبطاء التضخم، الذي وصل إلى 6,7 في المئة في آب/أغسطس، واصفًا الأمر بأنه "أفضل تخفيض ضريبي"، خصوصًا للأسر ذات الدخل المنخفض.