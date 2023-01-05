وكالة إيرانية: قرار قضائي بتجريم بائعي برامج رفع الحجب عن الإنترنت "VPN"

وأضافت أن "وزارة الاتصالات ملزمة بتقديم المخالفين للنظام القضائي، كما يتعامل القضاء مع المخالفين حسب العقوبة المنصوص عليها في المادة 753 من قانون العقوبات".

وتابعت الوكالة: "وفقًا للقرار الجديد، فإن مصنعي وبائعي وموزعي الشبكات الافتراضية الخاصة غير المصرح بها وقواطع التصفية سيخضعون لعقوبة المادة 753 من قانون العقوبات، وبالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في المادة، سيتم إلغاء وإغلاق الشركة التجارية أو المؤسسة المخالفة".

وتنص المادة 753 من قانون العقوبات الإيراني، على أن أي شخص ينتج برامج غير قانونية أو ينشرها أو يوزعها أو يتيحها أو يتاجر بها، يُعاقب بالحبس من 91 يومًا إلى سنة أو غرامة من 500 ألف تومان (15 دولارًا تقريباً) إلى مليوني ريال (60 دولارًا) أو كلتا العقوبتين.