دفعة جديدة.. إسرائيل تتسلّم قائمة بـ 14 محتجزًا وحماس تنتظر 42 سجينًا
تلقت إسرائيل قائمة بأسماء الرهائن الذين من المقرر أن تفرج عنهم حركة حماس في غزة، وذلك بعد إطلاق سراح 24 رهينة خلال اليوم الأول من هدنة مقررة لمدة 4 أيام بدأت، أمس الجمعة.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن مسؤولي الأمن الإسرائيليين يراجعون القائمة.
وأعلنت إسرائيل أن حركة حماس ستفرج عن 14 رهينة ممن تحتجزهم منذ السابع من الشهر الماضي، كما أنه من المقرر أن يتم الإفراج عن 42 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، في ثاني أيام الهدنة بين الطرفين في قطاع غزة.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن ذلك العدد أكدته سلطات السجون الإسرائيلية ومسؤول في الحكومة.
وكان اليوم الأول من الهدنة المقرّرة لأربعة أيام والتي توقف خلالها إطلاق النار حتى الآن، شهد إفراج حماس عن 13 رهينة من النساء والأطفال الإسرائيليين الذين يحمل بعضهم جنسية أخرى، مقابل إطلاق إسرائيل 39 معتقلاً من النساء والقصّر.
كما أفرجت الحركة عن 10 تايلانديين وفيليبيني واحد من بين الرهائن المحتجزين في غزة، في ما عدته "بادرة" غير مدرجة في الاتفاق.
وتوصلت قطر، الوسيط الرئيس إلى جانب مصر والولايات المتحدة، إلى اتفاق الهدنة التي بدأ تطبيقها الجمعة وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد. وتنص على تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة بـ150 معتقلاً فلسطينيًا.