دفعة جديدة.. إسرائيل تتسلّم قائمة بـ 14 محتجزًا وحماس تنتظر 42 سجينًا

تلقت إسرائيل قائمة بأسماء الرهائن الذين من المقرر أن تفرج عنهم حركة حماس في غزة، وذلك بعد إطلاق سراح 24 رهينة خلال اليوم الأول من هدنة مقررة لمدة 4 أيام بدأت، أمس الجمعة.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن مسؤولي الأمن الإسرائيليين يراجعون القائمة.

وأعلنت إسرائيل أن حركة حماس ستفرج عن 14 رهينة ممن تحتجزهم منذ السابع من الشهر الماضي، كما أنه من المقرر أن يتم الإفراج عن 42 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، في ثاني أيام الهدنة بين الطرفين في قطاع غزة.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن ذلك العدد أكدته سلطات السجون الإسرائيلية ومسؤول في الحكومة.