فاغنر والدفاع الروسية جبهة داخلية مشتعلة

عاد الخلاف بين مجموعة فاغنر الروسية ورئيسها يفغيني بريغوجين من جهة، ووزارة الدفاع الروسية من جهة أخرى، إلى الواجهة بعد رفض بريغوجين طلب وزارة الدفاع بضرورة توقيع جميع المجموعات المقاتلة خارج الجيش الروسي، عقودًا معها لتنظيم عملها العسكري.

وقال قائد ومؤسس فاغنر في منشور على قناته على تلغرام:" لن توقع فاغنر أي عقود مع شويغو، وقرار وزارة الدفاع لا ينطبق على فاغنر".

وقالت وسائل إعلام روسية، إن الرفض كان متوقعًا، وإن الهدف من القرار أيضًا كان معروفًا، وصدر خصوصًا لإخضاع مجموعة فاغنر التي ذاع صيتها بالآونة الأخيرة.

باخموت فتيل الأزمة

مني الجيش الروسي بعد أشهر من إطلاق "عمليته العسكرية الخاصة في دونباس" في شباط/ فبراير العام الماضي، بعدة هزائم على جبهات مختلفة؛ ما أجبره على الانسحاب من مناطق واسعة من دونباس، كان قد سيطر عليها في الأشهر الأولى من الحرب، ما وسع دائرة الانتقاد لإدارة الحرب، وإن كان انتقادًا خجولًا، إلا أنه أجبر الجيش على إعادة ترتيب هيكلته، وإقالة شخصيات رفيعة من قياداته، وفيما كان الجيش يرتب بيته الداخلي، دخلت مجموعة فاغنر مدينة باخموت وخاضت فيها معارك شرسة لعدة أشهر راح ضحيتها الآلاف.