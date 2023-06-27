قائد الأمن الداخلي الإيراني يصل إلى موسكو

وصل القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني العميد أحمد رضا رادان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تستغرق يومين يلتقي خلالها عددًا من كبار المسؤولين.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر لم تسمها قولها، إن من المخطط أن تتضمن الزيارة لقاء بين المسؤول الإيراني، وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ورئيس الحرس الوطني فيكتور زولوتوف.

وذكرت المصادر الروسية، أن الزيارة تتضمن أيضًا "التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال إنفاذ القانون، والتعرف على قدرات روسيا في مكافحة الجريمة المنظمة، وكذلك إجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين".