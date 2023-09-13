"ذا تايمز": تحذير أمني من دخول جواسيس الصين للبرلمان البريطاني
حذَّر جهاز الأمن البريطاني "MI5" سرًّا حزب المحافظين من أن اثنين من مرشحيه المحتملين ليصبحوا أعضاء في البرلمان يمكن أن يكونا جاسوسين للدولة الصينية، بحسب صحيفة "ذا تايمز".
وقالت "ذا تايمز" إن جهاز الأمن اتصل بالحزب بشأن شخصين في عامي 2021 و2022، وأبلغه بعدم إدراجهما في القائمة المركزية للمرشحين، بدعوى أن لديهما صلات بإدارة عمل الجبهة المتحدة "UFWD"، والتي هي واحدة من أهم الإدارات في الحزب الشيوعي الصيني، وهي هيئة مكلفة بالتأثير على السياسة والرأي العالمي.
وأضافت الصحيفة أن محاولات اختراق حزب المحافظين المزعومة ظهرت بعد اعتقال باحث برلماني من حزب المحافظين للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الصين.
وأشارت إلى أن مرشحي حزب المحافظين يخضعون للفحص المسبق، فحص السجلات الجنائية، والتقارير الأمنية، بالإضافة إلى مقابلات للتعرف على توجهاتهم السياسية ومقاييس النزاهة لديهم من قِبل الحزب قَبل قبول ترشيحهم.
ولفتت إلى أن الحزب يأخذ بعين الاعتبار أي معلومات موثوقة فيما يتعلق بالمخاوف الأمنية، ويتصرفون بناء على ذلك، بحسب متحدث باسم حزب المحافظين.
وأضافت الصحيفة أن مخاوف "MI5" تعتبر أول كشف جوهري عن محاولات الصين المباشرة للتأثير على الانتخابات في بريطانيا.
كما ذكَّرت بخطوة جهاز الأمن غير المسبوقة، العام الماضي، بإصدار تنبيه لأعضاء البرلمان بتسمية كريستين لي، المحامية الأنجلو- صينية، كعميل نفوذ يقوم بأنشطة التدخل السياسي نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني.
واستشهدت الصحيفة بحديث رئيس جهاز " MI5"، كين ماكالوم: "إن الحزب الشيوعي الصيني يشكل التحدي الإستراتيجي الأكثر تغييرًا لقواعد اللعبة بالنسبة للمملكة المتحدة، كما إن أحد الأشياء اللافتة للنظر للغاية هو أنهم على استعداد للاستثمار في تنمية الناس على المستوى المحلي في بداية حياتهم السياسية".
ولفتت إلى أن "UFWD" كانت دومًا جزءًا مهمًّا من جهود بكين للتدخل في حكومة المملكة المتحدة والتأثير على التفكير السياسي فيها وصنع القرار المتعلق بالصين.
وتابعت: "لطالما حاولت تشجيع الأفراد المرتبطين بالحزب الشيوعي أو حتى الهوية الصينية، على متابعة المناصب السياسية وتقديم الدعم المالي والتبرعات لحملاتهم الانتخابية بهدف التقرّب منهم".
وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "ذا تايمز" أن رجل أعمال مرتبطًا بإحدى المحطات في لندن قد تمت دعوته لحضور مؤتمرات وأحداث سياسية في الصين مرتبطة بـ "UFWD"، ونفى العمل لصالح الحكومة الصينية في تحقيقات لاحقة.
المصدر: صحيفة "ذا تايمز" البريطانية