"ذا تايمز": تحذير أمني من دخول جواسيس الصين للبرلمان البريطاني

حذَّر جهاز الأمن البريطاني "MI5" سرًّا حزب المحافظين من أن اثنين من مرشحيه المحتملين ليصبحوا أعضاء في البرلمان يمكن أن يكونا جاسوسين للدولة الصينية، بحسب صحيفة "ذا تايمز".

وقالت "ذا تايمز" إن جهاز الأمن اتصل بالحزب بشأن شخصين في عامي 2021 و2022، وأبلغه بعدم إدراجهما في القائمة المركزية للمرشحين، بدعوى أن لديهما صلات بإدارة عمل الجبهة المتحدة "UFWD"، والتي هي واحدة من أهم الإدارات في الحزب الشيوعي الصيني، وهي هيئة مكلفة بالتأثير على السياسة والرأي العالمي.

وأضافت الصحيفة أن محاولات اختراق حزب المحافظين المزعومة ظهرت بعد اعتقال باحث برلماني من حزب المحافظين للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الصين.

وأشارت إلى أن مرشحي حزب المحافظين يخضعون للفحص المسبق، فحص السجلات الجنائية، والتقارير الأمنية، بالإضافة إلى مقابلات للتعرف على توجهاتهم السياسية ومقاييس النزاهة لديهم من قِبل الحزب قَبل قبول ترشيحهم.

ولفتت إلى أن الحزب يأخذ بعين الاعتبار أي معلومات موثوقة فيما يتعلق بالمخاوف الأمنية، ويتصرفون بناء على ذلك، بحسب متحدث باسم حزب المحافظين.

وأضافت الصحيفة أن مخاوف "MI5" تعتبر أول كشف جوهري عن محاولات الصين المباشرة للتأثير على الانتخابات في بريطانيا.