أخت أوباما تستنشق الغاز المسيل للدموع أثناء تظاهرة في كينيا (فيديو)

كما تعرضت أوباما إلى جانب مجموعة من المتظاهرين لإطلاق غاز مسيل للدموع في نيروبي، اضطرها لإنهاء لقائها مع الشبكة.

وخلال حديثها قالت أوما أوباما، التي تعد ناشطة كينية – بريطانية: "لم أعد حتى أستطيع الرؤية بعد الآن، نحن نتعرض للغاز المسيل للدموع.. أنا هنا لأتابع ما يحدث. يتظاهر الشباب الكينيون من أجل حقوقهم بالأعلام واللافتات".

وتشهد كينيا احتجاجات واسعة النطاق ضد زيادات ضريبية مقترحة في مشروع قانون للمالية للعام الجاري.

ويذكر أن أوما هي أخت الرئيس السابق باراك أوباما من والده.