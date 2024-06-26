أخت أوباما تستنشق الغاز المسيل للدموع أثناء تظاهرة في كينيا (فيديو)
أظهر مقطع فيديو متداول تعرض أوما أوباما، الأخت غير الشقيقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، للغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة كينيا.
وتعرضت "أوما" للغاز المسيل للدموع أثناء احتجاجات شاركت فيها على مشروع قانون المالية المثير للجدل في كينيا، خلال حديثها إلى شبكة "سي أن أن" الأمريكية على الهواء مباشرة.
كما تعرضت أوباما إلى جانب مجموعة من المتظاهرين لإطلاق غاز مسيل للدموع في نيروبي، اضطرها لإنهاء لقائها مع الشبكة.
وخلال حديثها قالت أوما أوباما، التي تعد ناشطة كينية – بريطانية: "لم أعد حتى أستطيع الرؤية بعد الآن، نحن نتعرض للغاز المسيل للدموع.. أنا هنا لأتابع ما يحدث. يتظاهر الشباب الكينيون من أجل حقوقهم بالأعلام واللافتات".
وتشهد كينيا احتجاجات واسعة النطاق ضد زيادات ضريبية مقترحة في مشروع قانون للمالية للعام الجاري.
ويذكر أن أوما هي أخت الرئيس السابق باراك أوباما من والده.