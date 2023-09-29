تقرير: المكسيك أكبر مسوق للمخدرات في القارة الأمريكية
أفاد تقرير مؤشر الجريمة المنظمة العالمي الذي أعدته المبادرة العالمية، بأن تزايد الفنتانيل والميثامفيتامين في عالم تهريب المخدرات جعل المكسيك المسوق الرئيس للمخدرات الصناعية في جميع أنحاء القارة الأمريكية، بحسب موقع إنفوباي الإخباري.
وأشار التقرير إلى أن تخفيض القيود المفروضة بسبب جائحة "كوفيد-19" أدى إلى إعادة فتح سلاسل التوريد، واستئناف الجهات الإجرامية في أمريكا توسيع أنشطتها التقليدية المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.
وبحسب التقرير ارتفعت مستويات الجريمة في نفس الوقت الذي انتشر فيه سوق الكوكايين في جميع أنحاء القارة، مما جعل أمريكا الشمالية ثالث أكثر المناطق تضرراً في العالم من حيث الجريمة.
وتُعد المكسيك البلد الذي عانى من الضرر الأكبر من الاتجار بالكوكايين، وبالإضافة إلى ذلك أصبحت المسوق الرئيس للمخدرات الصناعية.
وشهدت المكسيك زيادة في شعبية وإنتاج الكيتامين والميثامفيتامين والفنتانيل، في ظل هيمنة اثنتين من المنظمات الإجرامية الرئيسة، كارتل سينالوا وكارتل خاليسكو، المكرسة للاتجار بالمخدرات الصناعية.
ولفت التقرير إلى أنه علاوةً على مشكلة المخدرات الصناعية، حصلت المكسيك على أسوأ النتائج من حيث الاتجار بالبشر على مستوى القارة الأمريكية، حيث حصلت على تقييم 8.0 و9.0/10.
المصدر: موقع "Infobae" الإخباري