تقرير: المكسيك أكبر مسوق للمخدرات في القارة الأمريكية

أفاد تقرير مؤشر الجريمة المنظمة العالمي الذي أعدته المبادرة العالمية، بأن تزايد الفنتانيل والميثامفيتامين في عالم تهريب المخدرات جعل المكسيك المسوق الرئيس للمخدرات الصناعية في جميع أنحاء القارة الأمريكية، بحسب موقع إنفوباي الإخباري.

وأشار التقرير إلى أن تخفيض القيود المفروضة بسبب جائحة "كوفيد-19" أدى إلى إعادة فتح سلاسل التوريد، واستئناف الجهات الإجرامية في أمريكا توسيع أنشطتها التقليدية المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.

وبحسب التقرير ارتفعت مستويات الجريمة في نفس الوقت الذي انتشر فيه سوق الكوكايين في جميع أنحاء القارة، مما جعل أمريكا الشمالية ثالث أكثر المناطق تضرراً في العالم من حيث الجريمة.