قادة المعارضة الإسرائيلية يوجهون انتقادات لاذعة لنتنياهو لإقالته وزير الدفاع

وجّه قادة المعارضة الإسرائيلية، مساء الأحد، انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إثر قراره إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، والتي جاءت بسبب مطالبة الأخير بإيقاف خطة إصلاح القضاء.

وأعلن نتنياهو، إقالة وزير الدفاع من منصبه، وذلك بعد مطالبته بشكل علني وقف تشريعات الخطة القضائية للائتلاف الحكومي، وذلك إثر التقارير التي تشير إلى إمكانية إلحاقها الضرر بالمؤسسات الأمنية والعسكرية.

وفي أول تعليق له على قرار الإقالة، قال غالانت، عبر حسابه على "تويتر": "كان وسيبقى أمن إسرائيل أهم شيء بالنسبة لي".