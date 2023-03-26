قادة المعارضة الإسرائيلية يوجهون انتقادات لاذعة لنتنياهو لإقالته وزير الدفاع
وجّه قادة المعارضة الإسرائيلية، مساء الأحد، انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إثر قراره إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، والتي جاءت بسبب مطالبة الأخير بإيقاف خطة إصلاح القضاء.
وأعلن نتنياهو، إقالة وزير الدفاع من منصبه، وذلك بعد مطالبته بشكل علني وقف تشريعات الخطة القضائية للائتلاف الحكومي، وذلك إثر التقارير التي تشير إلى إمكانية إلحاقها الضرر بالمؤسسات الأمنية والعسكرية.
وفي أول تعليق له على قرار الإقالة، قال غالانت، عبر حسابه على "تويتر": "كان وسيبقى أمن إسرائيل أهم شيء بالنسبة لي".
"انحطاط" جديد
وتعليقًا على ذلك، قال زعيم المعارضة، يائير لابيد، في تغريدة عبر "تويتر" إن "إقالة وزير الدفاع غالانت تشير إلى مستوى انحطاط جديد لحكومة نتنياهو التي تضر بالأمن القومي، وتتجاهل تحذير جميع المسؤولين الأمنيين".
وأضاف لابيد: "يمكن لنتنياهو إقالة غالانت؛ لكنه لا يستطيع طرد شعب إسرائيل الذي يقف في وجه جنون التحالف"، متابعًا: "رئيس الوزراء نتنياهو خطر على أمن دولة إسرائيل".
وفي السياق، قال زعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس، إن "إسرائيل تواجه خطرًا واضحًا وفوريًا وملموسًا على أمنها"، مستكملًا: "نتنياهو يضع نفسه فوق الأمن".
وأضاف غانتس، في تغريدة عبر "تويتر": "أدعم غالانت الذي وضع أمن البلاد فوق مصالحه".
إنذار حقيقي
بدوره، قال زعيم حزب "يسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، إن "نتنياهو اختار طريق كل الطغاة، وإقالة غالانت يجب أن تكون إنذارًا حقيقيًا لجميع أعضاء الائتلاف".
وأضاف ليبرمان، عبر حسابه على "تويتر": "لن أتفاجأ إذا كانت الخطوة التالية لنتنياهو هي إقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي"، مؤكدًا دعمه لوزير الدفاع المُقال من منصبه.
وقال عضو الكنيست عن "معسكر الدولة"، وزير العدل السابق، جدعون ساعر، إن "قرار نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت هو عمل جنوني".
وتابع في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نتنياهو مصمم على دفع إسرائيل نحو الهاوية، وكل يوم يستمر في منصبه يعرّض إسرائيل ومستقبلها للخطر".
وقالت زعيمة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، تعليقًا على قرار رئيس الوزراء، في تغريدة عبر "تويتر": "الآن أكثر من أي وقت مضى نتنياهو يشكل خطرًا شديدًا على إسرائيل"، على حد تعبيرها.
واستكملت: "بعد إقالة غالانت لن يكون من الممكن الوثوق بالأوامر التي ستأتي من المستوى السياسي بقيادة نتنياهو"، مستطردةً: "هذه ليست حالة أمنية خطيرة فحسب؛ بل هي صدع مدني عميق وخطير للغاية".
بن غفير يدعم نتنياهو
وفي المقابل، أيَّد وزير الأمن القومي، زعيم حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، قرار نتنياهو بشأن غالانت، قائلًا: "من يخضع ويفشل في مهامه لا يمكنه البقاء في منصبه ولو للحظة، إنني أهنئ رئيس الحكومة على قراره".
واتهم بن غفير، وزير الدفاع المُقال بـ"الرضوخ للضغوط وقيادة سياسة الاحتواء والاستسلام"، وفق ما أوردته القناة 12 العبرية.