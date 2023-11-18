"خلال ساعة واحدة".. الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء مستشفى الشفاء في غزة

جاء ذلك عبر مكبرات صوت واتصال مع مدير مستشفى الشفاء محمد ابو سلمية، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وحسب الأمم المتحدة، ثمة 2300 مريض وعامل صحي ونازح في هذه المؤسسة ويتزايد القلق الدولي بشأن مصيرهم، فيما تؤكد إسرائيل من جهتها أن حماس التي تسيطر على السلطة في غزة تستخدم هذا المستشفى كقاعدة عسكرية.