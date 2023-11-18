"خلال ساعة واحدة".. الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء مستشفى الشفاء في غزة
طلب الجيش الإسرائيلي إخلاءه من جميع من فيه، من مرضى ومصابين ونازحين وطاقم طبي والتوجه مشيا نحو شارع البحر، ومنحهم ساعة واحدة للقيام بذلك.
جاء ذلك عبر مكبرات صوت واتصال مع مدير مستشفى الشفاء محمد ابو سلمية، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وحسب الأمم المتحدة، ثمة 2300 مريض وعامل صحي ونازح في هذه المؤسسة ويتزايد القلق الدولي بشأن مصيرهم، فيما تؤكد إسرائيل من جهتها أن حماس التي تسيطر على السلطة في غزة تستخدم هذا المستشفى كقاعدة عسكرية.