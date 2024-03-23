إصابة خطيرة لعضو في مجلس الخبراء الإيراني بحادث سير
أصيب عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، آية الله غياث الدين طه محمدي، بجروح خطيرة، وتوفيت زوجته جراء حادث سير بالقرب من محافظة قم وسط إيران.
ووفق وسائل إعلام رسمية إيرانية، فقد انقلبت سيارة عضو مجلس خبراء القيادة، أثناء عودته من مدينة مشهد شمال شرق إيران، فيما تسبب الحادث بوفاة زوجته.
وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز"، إنه جرى نقل طه محمدي إلى مستشفى في محافظة قم جرّاء إصابته بجروح نتيجة انقلاب سيارته.
وفي الانتخابات التي جرت مطلع الشهر الجاري، فاز محمدي بمقعد مجلس خبراء القيادة عن محافظة همدان في الانتخابات التي جرت في مطلع مارس/آذار الجاري.
373 قتيلاً في حوادث السير
وفي سياق متصل، أعلنت شرطة المرور التابعة لوزارة الداخلية، السبت، عن مقتل 373 شخصاً بسبب حوادث السير منذ بدء عطلة عيد النوروز، التي بدأت في الثلاثاء الماضي.
وقالت شرطة المرور في احصائيات جديدة لها، إن "373 شخصاً قتلوا فيما أصيب 10500 بجروح جراء حوادث السير في عيد النوروز".
وتُظهر البيانات الإحصائية لمنظمة الطب الشرعي، أنه خلال العقد الماضي، توفي ما مجموعه 9815 شخصًا بسبب حوادث المرور خلال عطلة عيد النوروز.
وبحسب هذا التقرير الذي نشرت وكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، ففي عام 2014 بلغ عدد الوفيات ألف و84 شخصاً، وفي العام التالي 968 شخصا، و964 شخصا في عام 2016، وفي عام 2017، انخفض هذا العدد إلى 874 شخصًا، لكنه ارتفع مرة أخرى في العام التالي ليصل إلى 1,34 ضحية.