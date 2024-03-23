إصابة خطيرة لعضو في مجلس الخبراء الإيراني بحادث سير

أصيب عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، آية الله غياث الدين طه محمدي، بجروح خطيرة، وتوفيت زوجته جراء حادث سير بالقرب من محافظة قم وسط إيران.

ووفق وسائل إعلام رسمية إيرانية، فقد انقلبت سيارة عضو مجلس خبراء القيادة، أثناء عودته من مدينة مشهد شمال شرق إيران، فيما تسبب الحادث بوفاة زوجته.

وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز"، إنه جرى نقل طه محمدي إلى مستشفى في محافظة قم جرّاء إصابته بجروح نتيجة انقلاب سيارته.

وفي الانتخابات التي جرت مطلع الشهر الجاري، فاز محمدي بمقعد مجلس خبراء القيادة عن محافظة همدان في الانتخابات التي جرت في مطلع مارس/آذار الجاري.

373 قتيلاً في حوادث السير

وفي سياق متصل، أعلنت شرطة المرور التابعة لوزارة الداخلية، السبت، عن مقتل 373 شخصاً بسبب حوادث السير منذ بدء عطلة عيد النوروز، التي بدأت في الثلاثاء الماضي.

وقالت شرطة المرور في احصائيات جديدة لها، إن "373 شخصاً قتلوا فيما أصيب 10500 بجروح جراء حوادث السير في عيد النوروز".