السلطات المحلية في حي لندني ترفض طلبا صينيا لبناء سفارة

رفضت السلطات المحلية في أحد أحياء العاصمة البريطانية لندن طلبا للصين لبناء سفارة جديدة عملاقة مقابل "برج لندن" على أساس أنها تشكل خطرًا أمنيًا على السكان المحليين.

وكشفت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، الجمعة، أن القرار كان مفاجئا ويأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن النشاط الدبلوماسي للصين في المملكة المتحدة.