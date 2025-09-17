أوكرانيا تؤكد أن أمريكا أجازت أول شحنات أسلحة موّلها حلفاء

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وافقت على أول شحنات المساعدات العسكرية لأوكرانيا بموجب آلية جديدة يموّلها حلفاء آخرون.

وذكرت المصادر أن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية إلبريدج كولبي وافق على ما يصل إلى شحنتين بقيمة 500 مليون دولار بموجب الآلية الجديدة المعروفة باسم "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية".

إلى ذلك، أعلنت أوكرانيا ومؤسسة تمويل التنمية الأمريكية أن كلاً منهما سيستثمر 75 مليون دولار في صندوق استثماري مشترك، وهو جزء من اتفاقية المعادن مع واشنطن، وفقًا لما ذكرته رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو في بيان.

وأوضحت المؤسسة أن هذا الاستثمار "سيدعم جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا والتعافي الاقتصادي طويل الأمد، بالإضافة إلى تعزيز خطوط إمداد المعادن الطبيعية إلى الولايات المتحدة".