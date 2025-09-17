الإمارات تنفذ إخلاءً طبياً عاجلاً لـ 119 مريضاً ومصاباً من قطاع غزة برفقة ذويهم

logo
العالم

أوكرانيا تؤكد أن أمريكا أجازت أول شحنات أسلحة موّلها حلفاء

أوكرانيا تؤكد أن أمريكا أجازت أول شحنات أسلحة موّلها حلفاء
وزارة الخارجية الأوكرانية في كييفالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وافقت على أول شحنات المساعدات العسكرية لأوكرانيا بموجب آلية جديدة يموّلها حلفاء آخرون.

وذكرت المصادر أن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية إلبريدج كولبي وافق على ما يصل إلى شحنتين بقيمة 500 مليون دولار بموجب الآلية الجديدة المعروفة باسم "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية".

أخبار ذات علاقة

رئيسة المفوضية الأوروبية وترامب

من أجل أوكرانيا.. فون دير لايين وترامب يبحثان زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا

إلى ذلك، أعلنت أوكرانيا ومؤسسة تمويل التنمية الأمريكية أن كلاً منهما سيستثمر 75 مليون دولار في صندوق استثماري مشترك، وهو جزء من اتفاقية المعادن مع واشنطن، وفقًا لما ذكرته رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو في بيان.

وأوضحت المؤسسة أن هذا الاستثمار "سيدعم جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا والتعافي الاقتصادي طويل الأمد، بالإضافة إلى تعزيز خطوط إمداد المعادن الطبيعية إلى الولايات المتحدة".

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC