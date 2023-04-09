إسلامي: إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم "بأي نسبة كانت"
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأحد، أن بلاده قادرة على تخصيب اليورانيوم "متى شاءت وبأي نسبة كانت"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وقال إسلامي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن "هدف الولايات المتحدة كان إيقاف التكنولوجيا النووية الإيرانية لكنها فشلت في ذلك ولم تحقق أي نتائج"، وفق تعبيره.
وأضاف أن "واشنطن حاولت إلغاء أجهزة الطرد المركزي الإيرانية وتفكيك مفاعل الماء الثقيل، كما هاجمت هذه القدرات التي نمتلكها بضع مرات، إلا أنها فشلت في كل مرة وأصبحت ردود الفعل التي أظهرناها أقوى".
وكشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن "إيران كانت تمتلك قدرة تخصيب من عشرة إلى 12 ألف سو قبل عام ونصف العام، لكنها تمتلك الآن أكثر من 32 ألف سو، والكثير من أجهزة الطرد المركزي المتطورة"، منوهًا إلى أن "ما يهم هو أننا وضعنا قدرة التصميم والتصنيع والإنتاج واسع النطاق بأقصى طاقتها في السنة ونصف السنة الأخيرة، وهو أمر غير مسبوق في التاريخ"، على حد وصفه.