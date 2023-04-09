إسلامي: إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم "بأي نسبة كانت"

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأحد، أن بلاده قادرة على تخصيب اليورانيوم "متى شاءت وبأي نسبة كانت"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال إسلامي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن "هدف الولايات المتحدة كان إيقاف التكنولوجيا النووية الإيرانية لكنها فشلت في ذلك ولم تحقق أي نتائج"، وفق تعبيره.