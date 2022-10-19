طالبَ بـ"قتل الروس".. إعفاء السفير الأوكراني في كازاخستان من منصبه

أعفي سفير أوكرانيا في كازاخستان، بيترو فروبليفسكي الذي قال في نهاية آب/أغسطس، إن من الضروري للأوكرانيين "قتل أكبر عدد ممكن من الروس"، من منصبه، بحسب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للإدارة الرئاسية.

ولم يُشر النص الذي نُشر مساء الثلاثاء إلى سبب إعفاء السفير الذي قدّم منذ ذلك الحين اعتذاره عن تصريحاته.

وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر، أعلن متحدث باسم وزارة خارجية كازاخستان أنه "سيتم استدعاء فروبليفسكي إلى كييف، بالاتفاق مع أوكرانيا"، وأضاف أن كازاخستان "تلقت طلباً من أوكرانيا بتعيين سفير جديد".

وفي 21 آب/أغسطس، ورداً على سؤال من مدون كازاخستاني على هامش مهرجان، أعلن فروبليفسكي أن الأوكرانيين "يحاولون قتل أكبر عدد ممكن من الروس الآن".

وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر، استدعت كازاخستان السفير الروسي في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى، لإجراء "محادثة جادة" بعد أن طالبت موسكو بطرد فروبليفسكي.

وشكلت هذه الحلقة نقطة خلاف جديدة بين روسيا وكازاخستان، العضوان في اتحادات اقتصادية وعسكرية مشتركة.

وتوترت العلاقات بين البلدين بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مع سعي آستانا للحفاظ على علاقاتها الجيدة مع الغرب.

ورفض الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف الاعتراف باستقلال الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا، ووعد بحماية الروس الذين يفرّون إلى كازاخستان للإفلات من التعبئة العسكرية في روسيا للقتال في أوكرانيا.