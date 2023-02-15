تحركات دبلوماسية بعد الزلزال قد تحسن العلاقات بين تركيا وأرمينيا
عبرت تركيا عن أملها في أن تسهم المساعدات الإنسانية التي أرسلتها أرمينيا لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي، في تعزيز جهود الدولتين الجارتين لتطبيع العلاقات بينهما.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيره الأرميني آرارات ميرزويان، اليوم الأربعاء.
وجرى فتح معبر حدودي بين الدولتين، وبينهما خلاف منذ فترة طويلة، للمرة الأولى منذ 35 عاما للسماح بدخول مساعدات للمتضررين من الزلزال في جنوب تركيا.
كما أرسلت أرمينيا فريق إنقاذ إلى تركيا للمساعدة في البحث عن ناجين.
وقال جاويش أوغلو: "مدت أرمينيا يدها بالصداقة وأظهرت التضامن والتعاون معنا في هذا الوقت العصيب. نحتاج لمواصلة هذا التضامن".
وأضاف: "عملية التطبيع في منطقة جنوب القوقاز جارية. نعتقد أن تعاوننا في المجال الإنساني سيدعم هذه العملية".
من جهته، قال ميرزويان، إن "أرمينيا تظل ملتزمة "بالتطبيع الكامل للعلاقات والفتح الكامل للحدود مع تركيا".
وقطعت تركيا العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع أرمينيا في 1993، لإظهار الدعم لأذربيجان التي كانت تخوض وقتها معركة خاسرة مع انفصاليين أرمن في إقليم ناجورنو قرة باغ المتنازع عليه.
لكن البلدين على خلاف أيضا بالأساس فيما يتعلق بما يزيد عن 1.5 مليون شخص تقول أرمينيا إنهم قتلوا في العام 1915 على يد الدولة العثمانية، وتصف الأمر بأنه ينطوي على إبادة جماعية، وهو ما اعترفت به بعض الدول الغربية.
وتقبل أنقرة أن العديد من الأرمن الذين كانوا يعيشون في عهد الدولة العثمانية قتلوا في اشتباكات مع قوات عثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، لكنها تعترض على العدد الذي تقوله أرمينيا، وتنفي أن قتلهم كان ممنهجا.