هجوم انتحاري يستهدف مركز شرطة جنوب شرق إيران

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم السبت بأن انتحاريين (لم تحدد عددهم) هاجموا مركزا للشرطة، في منطقة مضطربة بجنوب شرق البلاد، لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن اثنين من المهاجمين فجرا أحزمة ناسفة في الهجوم الذي وقع في مدينة زاهدان عاصمة إقليم سستان وبلوشستان.

من جانبها قالت وكالة فارس للأنباء "إن عددا من الإرهابيين الذين كانوا مزودين بأحزمة ناسفة هاجموا مركز الشرطة رقم 16 في مدينة زاهدان.. وسيتم الإعلان لاحقا عن معلومات إضافية حول هذا الهجوم".