استعدادًا لتصعيد محتمل.. إسرائيل تغلق مجالها الجوي قرب سوريا ولبنان وغزة

وأضافت أن "هذه الخطوة تأتي تحسبًا لتصعيد محتمل"، مشيرة إلى أن الحظر سارٍ حتى مساء يوم الأحد المقبل.

ورفع الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، حالة التأهب في صفوف منظومات الدفاع الجوي، وعزز المدن الإسرائيلية بنظام القبة الحديدية؛ خشية تنفيذ هجوم إيراني يتزامن مع ما يعرف بـ"يوم القدس"، الذي يصادف آخر جمعة في شهر رمضان.

وذكرت القناة "12" العبرية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب إلى القصوى، ونشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية في عدد كبير من الأماكن في داخل إسرائيل.

وقالت القناة العبرية إن "الجيش الإسرائيلي نشر عددًا من بطاريات الدفاع الجوي الاحتياطية، وقام باستدعاء عدد من قوات الاحتياط التابعة لأنظمة الدفاع الجوي".