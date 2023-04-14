استعدادًا لتصعيد محتمل.. إسرائيل تغلق مجالها الجوي قرب سوريا ولبنان وغزة
أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، إغلاق مجالها الجوي قرب الحدود مع لبنان وسوريا وقطاع غزة؛ تحسبًا لعمليات إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة، بالتزامن مع حالة استنفار واسعة تشهدها إسرائيل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه "تم إغلاق المجال الجوي في شمال إسرائيل على طول 6 كيلومترات من حدود سوريا ولبنان، والمجال الجوي في الجنوب على بعد 6 كيلومترات من حدود قطاع غزة أمام الرحلات الجوية المدنية".
وأضافت أن "هذه الخطوة تأتي تحسبًا لتصعيد محتمل"، مشيرة إلى أن الحظر سارٍ حتى مساء يوم الأحد المقبل.
ورفع الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، حالة التأهب في صفوف منظومات الدفاع الجوي، وعزز المدن الإسرائيلية بنظام القبة الحديدية؛ خشية تنفيذ هجوم إيراني يتزامن مع ما يعرف بـ"يوم القدس"، الذي يصادف آخر جمعة في شهر رمضان.
وذكرت القناة "12" العبرية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب إلى القصوى، ونشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية في عدد كبير من الأماكن في داخل إسرائيل.
وقالت القناة العبرية إن "الجيش الإسرائيلي نشر عددًا من بطاريات الدفاع الجوي الاحتياطية، وقام باستدعاء عدد من قوات الاحتياط التابعة لأنظمة الدفاع الجوي".
وأضافت أن "هذه الإجراءات جاءت تحسبًا لإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو إسرائيل، كما حصل الأسبوع الماضي، وخشية من زيادة العمليات في الأراضي الفلسطينية".
وأشارت القناة إلى أنه في الوقت نفسه تمركز مقاتلو وحدة "الكوماندوز" في وسط إسرائيل؛ من أجل تعزيز عمل الشرطة الإسرائيلية وتعزيز الشعور بالأمن في مراكز المدن، وذلك بناءً على تعليمات وزير الدفاع يؤاف غالانت.