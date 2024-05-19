"محتال" و"مضطرب".. ترامب وبايدن يتبادلان الشتائم

وردّ بايدن السبت على تصريحات ترامب، قائلا "خصمي ليس خاسرا جيدا، لكنّه خاسر"، مضيفا أمام عدد من أنصاره: "إنّ ديمقراطيّتنا على المحكّ حقا".

ووصل بايدن أمس إلى جورجيا التي تُعدّ من الولايات المتأرجحة والتي فاز فيها خلال انتخابات 2020، ويسعى إلى حشد تأييد الأمريكيّين من أصول أفريقية.

وأضاف بايدن متحدثا عن ترامب "إنّه ليس مهووسا بالخسارة في عام 2020 فحسب، من الواضح أنّه مضطرب"، مضيفا أنّ شيئا ما قد "حدث" لترامب بعد تلك الانتخابات، وفق قوله.

وبحسب بايدن فإنّ "ترامب لا يترشّح لقيادة أمريكا، إنه يترشّح للانتقام، لا يمكننا أن نسمح لهذا الرجل بأن يصبح رئيسا، مستقبل أطفالنا على المحكّ.. علينا أن نفوز بهذا السباق، ليس من أجلي بل من أجل أمريكا" بحسب تعبيره.

وتتمتّع الرابطة الوطنيّة للبنادق، حيث ألقى ترامب خطابه، بنفوذ سياسي كبير في الولايات المتحدة، لكنّ محكمة مدنيّة في نيويورك أدانت أمس الأول رئيسها السابق واين لابيير بتهمة سوء الإدارة والفساد.