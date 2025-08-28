ظهور نادر.. كيم جونغ أون يحضر "احتفال النصر" الصيني على اليابان

كشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، سيزور الصين لحضور احتفال بكين بالنصر بمناسبة استسلام اليابان رسميًّا خلال الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت الوكالة أن زيارة جونغ أون للصين تأتي بناء على دعوة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

وتعتبر الصين أحد حلفاء كوريا الشمالية التقليديين وشريان حياتها الاقتصادي الرئيسي، رغم انضمامها إلى دول أخرى، مثل: الولايات المتحدة، في تطبيق العقوبات الدولية عام 2017 على البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وشهدت السنوات الماضية عدة لقاءات بين الزعيمين؛ إذ التقى شي وكيم بضع مرات في عامي 2018 و2019، وزار كيم الصين في يناير/ كانون الثاني 2019، فيما سافر شي إلى بيونغ يانغ والتقى بكيم في يونيو/ حزيران من العام نفسه.

ويقول الخبراء: إن العلاقات بين كوريا الشمالية والصين قد شهدت توترًا منذ عام 2020، خلال جائحة "كوفيد-19"، لأسباب منها سعي الصين لإعادة العمال الكوريين الشماليين إلى وطنهم.

وخلال هذه الفترة، تقاربت كوريا الشمالية عسكريًّا مع روسيا، وأرسلت بيونغ يانغ أسلحة وقوات لدعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيزور الصين أيضًا لحضور العرض العسكري في بكين الأسبوع المقبل.