المعارض الروسي نافالني يزعج إدارة السجن ويطالب بوسائل ترفيه غريبة
يواصل زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، أشهر سجين في البلاد، إظهار صبر غير عادي خلف القضبان، ويحاول من زنزانته تشجيع مؤيديه المعارضين للرئيس فلاديمير بوتين.
وبحسب القناة الإخبارية البريطانية "سكاي نيوز"، كشف نافالني في نهاية الأسبوع المنصرم، عن تبادل رسائل بينه وبين سلطات السجن خلال الأشهر القليلة الماضية، أثار خلالها مجموعة من الأسئلة والطلبات الغريبة، بما في ذلك طلبات الحصول على (ملابس تقليدية يابانية تسمى الكيمونا، والآلة الموسيقية الروسية بالاليكا، وخنفساء، وحتى حيوان الكنغر) لزنزانته.
وقال نافالني من زنزانته عبر حسابه في تويتر: "عندما تكون محبوسًا في زنزانة بسجن، وليس لديك الكثير من الطرق للترفيه عن نفسك، يمكنك دائمًا الاستمتاع قليلاً من خلال التواصل مع إدارة السجن".
وتظهر الرسائل التي نشرها نافالني، أن إدارة السجن الذي يُحتجز فيه، وهو "مستعمرة IK-6" الجنائية الواقعة في مالحوفو، على بعد حوالي 250 كيلومترًا شرق موسكو، رفضت جميع طلباته.
ونافالني هو أكبر زعيم للمعارضة في روسيا. وقبل ثلاث سنوات حاولت موسكو قتله بتسميمه بمادة "نوفيتشوك" الكيماوية، لكن بعد أن سقط على متن الطائرة نُقل إلى ألمانيا، وتمكن من التعافي. وعلى الرغم من علمه بوجود مذكرة توقيف ضده في روسيا، إلا أنه عاد بتحدٍ إلى وطنه، ثم أدين بعدد من الجرائم، بما في ذلك الاحتيال وازدراء المحكمة، وحُكم عليه بالسجن 11.5 عام.
وفي الرسائل التي نشرها نافالني خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، طلب مجموعة واسعة ومنتقاة من العناصر، بما في ذلك زجاجة ويسكي، والآلة الموسيقية الروسية بالاليكا، وعلبتان من التبغ الرخيص، وكيمونا وحزام أسود.
كما كشفت المراسلات عن تفاصيل حول حالة نظام السجون الروسي، حيث طلب نافالني أن يُعطى السجين المختل عقلياً الواقف في الزنزانة المقابلة له مكبر صوت، حتى يتمكن من الصراخ بصوت أعلى. كما طلب أن يُمنح سجين آخر، قتل رجلاً بيديه العاريتين على ما يبدو، حزام 10 دان في الكاراتيه. وتم رفض كلا الطلبين بالطبع.
وكتب نافالني أنه كان منزعجًا للغاية من قرار عدم السماح له بالاحتفاظ بكنغر في زنزانته. وبحسب زعيم المعارضة، فإن قواعد السجن تنص على أن السجين يمكنه الحصول على إذن لإبقاء حيوان أليف في الزنزانة، ولهذا طلب كنغرًا. وبررت إدارة السجن الرفض بنوع الحيوان قائلة: "الحيوان المحدد في طلبك مرفوض"، ورد نافالني على ذلك في تويتر: "سأواصل الكفاح من أجل حقي في الحصول على كنغر".
وعلاوة على ذلك، طلب نافالني إعطاء رئيس وحدته في السجن كرسي مساج، مدعيًا أن ذلك قد يقلل من التوتر في الجناح. وردت إدارة السجن ببرود أنها لا توفر كراسي مساج. وبعيدًا عن ذلك، طلب نافالني معرفة أسماء كلاب الحراسة في السجن، وأجابت الإدارة بأنها لا تستطيع تزويده بهذه المعلومات.
وأشار نافالني إلى أن أحد الحراس أخبره أن معرفة أسماء الكلاب يمكن أن تجعله يصادقهم، ويستخدم ذلك للهروب من السجن.
عندما سأل نافالني عما إذا كان بحاجة إلى إذن لتربية خنفساء في زنزانته، قوبل طلبه بالرفض مرة أخرى، من قبل إدارة السجن التي قالت: "الحشرة التي ذكرتها في طلبك تنتمي إلى مملكة الحيوان".