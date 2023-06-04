المعارض الروسي نافالني يزعج إدارة السجن ويطالب بوسائل ترفيه غريبة

وبحسب القناة الإخبارية البريطانية "سكاي نيوز"، كشف نافالني في نهاية الأسبوع المنصرم، عن تبادل رسائل بينه وبين سلطات السجن خلال الأشهر القليلة الماضية، أثار خلالها مجموعة من الأسئلة والطلبات الغريبة، بما في ذلك طلبات الحصول على (ملابس تقليدية يابانية تسمى الكيمونا، والآلة الموسيقية الروسية بالاليكا، وخنفساء، وحتى حيوان الكنغر) لزنزانته.

وقال نافالني من زنزانته عبر حسابه في تويتر: "عندما تكون محبوسًا في زنزانة بسجن، وليس لديك الكثير من الطرق للترفيه عن نفسك، يمكنك دائمًا الاستمتاع قليلاً من خلال التواصل مع إدارة السجن".