"فشلت دوليًا".. نفتالي بينيت يشن هجومًا حادًا على حكومة نتنياهو

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، الذي يقوم حاليًا بزيارة دعائية للولايات المتحدة، هجومًا حادًا ومباشرًا على حكومة بنيامين نتنياهو، قائلًا إنها فشلت على الساحة الدولية كما فشلت يوم هجوم 7 أكتوبر، وفق القناة السابعة العبرية.

وأضاف بينيت أن وضع إسرائيل في حالة انهيار، موضحًا: "أحارب هنا موجة من الاتهامات بسبب سياسات حكومة نتنياهو، وحملة التجويع التي تشنها إسرائيل ضد حماس، والأمم المتحدة، والأخبار الكاذبة"، وفق تعبيره.

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وأكد أن الحكومة الإسرائيلية انهارت إعلاميًا ودبلوماسيًا، تمامًا كما حدث في الانهيار الأمني في 7 أكتوبر.

وطالب بينيت بتغيير الحكومة، معتبرًا أن الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق هو استبدال هذه الحكومة المدمرة، واتباع مسار جديد بعيد عن نتنياهو ورفاقه.

وأشار بإصبع الاتهام إلى وزراء الحكومة بسبب "تصريحات غبية" من نوعية "سنمحو غزة" و"قنبلة ذرية"، حيث تطاردنا في كل مكان باستمرار في الولايات المتحدة، وهي تُلحق بنا أضرارًا لا يمكن إصلاحها، على حد تعبيره.

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وتابع: "نتنياهو ورفاقه يبذلون كل شيء لإرضاء قواعدهم الشعبية، على حساب الأمن القومي".

وحذّر بينيت من أن تغرق إسرائيل في حرب طويلة بلا هدف في غزة، متسائلًا: كيف يُعقل أن حماس، بعد مرور ما يقرب من عامين، لا تزال تفرض على إسرائيل شروطها؟