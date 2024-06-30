سوناك محذرًا الناخبين: أمامكم 4 أيام "لإنقاذ البلاد"

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن حزب العمال سيتسبب في إفلاس كل جيل، محذرًا الناخبين من أن أمامهم أربعة أيام "لإنقاذ البلاد".

وأضاف سوناك في مقابلة مع صحيفة "ذا تليغراف" قبل أسبوعه الأخير في الحملة الانتخابية، أن زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، سيزيد الضرائب على الناس في كل "مرحلة من مراحل الحياة".

ووفق استطلاعات الرأي، يتوقع أن يخسر حزب المحافظين بزعامة سوناك الانتخابات العامة المقررة يوم الخميس المقبل بأغلبية ساحقة، وفوز حزب العمال بأغلبية ساحقة تاريخية محتملة.

وحث رئيس الوزراء الناخبين المترددين على دعم المحافظين، قائلًا: "أود أن أقول للجميع إن لدينا أربعة أيام لإنقاذ البلاد من خطر ما قد تعنيه حكومة حزب العمال.. أقول للناس: لا تستسلموا لها".

وادعى أن "حزب العمال سوف يتسبب بإفلاس كل الأجيال" من خلال رفع الضرائب على مجالات الحياة المختلفة.

ويزعم المحافظون أن حزب العمال سيوجه ضربة للمقدِمين على شراء العقارات للمرة الأولى من خلال زيادة رسوم الطوابع، والأشخاص في سن العمل من خلال فرض ضرائب على المدخرات ورسوم المدارس الخاصة، والمتقاعدين من خلال فرض ضرائب على معاشات التقاعد الحكومية.