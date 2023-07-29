بلينكن يدعو للإفراج فوراً عن رئيس النيجر المعزول

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم واستعادة النظام الديمقراطي في البلاد.

وأعلن قادة انقلاب النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا للبلاد، أمس الجمعة، قائلين إنهم أطاحوا ببازوم، في سابع استحواذ للجيش على السلطة في هذا البلد الأفريقي.