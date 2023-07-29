بلينكن يدعو للإفراج فوراً عن رئيس النيجر المعزول
دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم واستعادة النظام الديمقراطي في البلاد.
وأعلن قادة انقلاب النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا للبلاد، أمس الجمعة، قائلين إنهم أطاحوا ببازوم، في سابع استحواذ للجيش على السلطة في هذا البلد الأفريقي.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت، الجمعة، إن بلينكن أبلغ محمد بازوم خلال اتصال هاتفي بأن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان استعادة النظام الدستوري بالكامل في أعقاب الانقلاب العسكري.