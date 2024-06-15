"إخفاقاتهم فادحة".. نجل نتنياهو يهاجم مسؤولي الأمن في إسرائيل

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، السبت، أن يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شن هجومًا حادًا على رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" المتقاعد أهارون حاليفا، واتهمهم بارتكاب "إخفاقات فادحة".

وقالت الصحيفة إن نجل نتنياهو، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي غادر البلاد قبل عام تقريبًا، يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة خصوم والده السياسيين.

وأشارت إلى أنه يقيم في شقة فاخرة بولاية فلوريدا الأمريكية، تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف دولار شهريًا، حيث يعيش حياة مرفهة، بينما تشن إسرائيل حربًا كبيرة في قطاع غزة، متمتعا بحراسة مشددة من قبل اثنين من حراس الأمن التابعين لـ "الشاباك".

وفي سياق متصل، تقدَّم يائير نتنياهو، مؤخرًا، بطلب إلى القنصلية العامة لإسرائيل في مدينة ميامي الأمريكية طالبًا قبوله كموظف في أي منصب في السفارة بشكل شخصي، ولم يحدد المنصب الذي يرغب العمل به.

كما شارك نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي فيديو التمرد داخل الجيش الإسرائيلي من قبل عدد من جنود الاحتياط الذي نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وقال: "لقد حذَّر رئيس الوزراء مرات عديدة من التمرد".

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها يائير نتنياهو منشورات ضد كبار أعضاء المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وفي الماضي هاجم أيضًا رئيس الأركان، ورئيس الشاباك، وادّعى أنهما تورطا في الانقلاب ضد والده.

كما طلب يائير نتنياهو من والده، في السابق، إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، وبالفعل أعلن نتنياهو عن قراره بإقالة "غالانت" وفي أعقاب ذلك حدثت احتجاجات ضخمة أدت إلى تراجعه عن قراره.