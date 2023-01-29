"هجوما القدس" يزيدان المخاوف بشأن الرد الإسرائيلي.. وضغوط أمريكية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات

لا يزال الوضع المتوتر في الضفة الغربية المحتلة يتصدر عناوين الصحف العالمية لليوم الثالث على التوالي، إذ كشفت تقارير أن "هجومي القدس" قد يضاعفان من حدة رد الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، وسط تحذيرات من انجرار المنطقة لجولة جديدة من "إراقة الدماء".

وتناولت أبرز الصحف الصادرة الأحد، آخر تطورات الحرب الأوكرانية، وقالت إن شرق البلاد شهد هجمات روسية مكثفة حول مدينة باخموت المتنازع عليها. يأتي ذلك فيما أفادت تقارير بوجود ضغوطات داخلية أمريكية بشأن إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا خلال الأيام المقبلة.

كما تطرقت الصحف للشأن التركي، وقالت إن الرئيس رجب طيب أردوغان، يتسلح بما وصفته بـ"الأخبار السارة"، قبل انتخابات رئاسية وبرلمانية مقررة في مايو المقبل ستكون هي الأصعب بعد أزمة اقتصادية غير مسبوقة عصفت بالبلاد.

دعوات لنتنياهو للسيطرة على حلفائه

في خضم ثلاثة أيام من العنف المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، حذرت تقارير غربية من ردود فعل وأهداف الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو، التي قد تؤجج الأوضاع في المنطقة وتخرجها عن السيطرة.

في هذا الصدد، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه بالرغم من أن جذور الحوادث التي تشهدها المنطقة منذ الخميس، تعود إلى ما قبل حكومة نتنياهو بشكل كبير، إلا أن سياسات وأهداف الوزراء اليمينين المتطرفين الجدد تثير مخاوف تفاقم التوترات خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة في تحليل إخباري لها، إنه بعد شهر واحد فقط من تنصيبها، شهد الإسرائيليون والفلسطينيون بالفعل واحدة من أكثر المراحل عنفًا في منطقتهم خارج العمليات الإسرائيلية التقليدية منذ سنوات، وذلك تحت إشراف أكثر الحكومات تطرفاً في تاريخ إسرائيل.

وكان تسعة فلسطينيين اسشتهدوا صباح الخميس، في أعنف هجوم إسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة منذ سنوات، تبعه مقتل سبعة إسرائيليين، الجمعة، خارج كنيس يهودي في القدس المحتلة عندما فتح مسلح فلسطيني النار هناك. وفي حادث ثالث، أطلق طفل فلسطيني (13 عاماً) النار بالقرب من مستوطنة بالقدس الشرقية، ما أسفر عن إصابة إسرائيليين اثنين.

وأضافت الصحيفة، أنه بينما تعد هذه الحوادث تقليدية، أعرب محللون عن مخاوفهم من أن سياسات أعضاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة من المرجح أن تزيد من تأجيج الوضع. وتابعت أن "هجومي القدس" يعدان آخر حلقة في سلسلة أعمال عنف متصاعدة تهدد بجر المنطقة إلى جولة جديدة من إراقة الدماء.