بكين توجه تحذيرا للفلبين وتتوعد بـ"رد حازم" في بحر الصين

دعت وزارة الخارجية الصينية الجمعة الفلبين إلى التوقف فورا عن ما سمتها "الانتهاكات والاستفزاز" في بحر الصين الجنوبي محذرة من أنها ستواجه "ردا حازما" من الصين.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من تبادل بكين ومانيلا الاتهامات في أعقاب مواجهة بين سفينتين تابعتين لهما في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحفي يومي إن من حق الصين اتخاذ الاجراءات اللازمة، وإن الولايات المتحدة لا ينبغي لها استغلال الفلبين لإثارة الاضطرابات في المنطقة.

وأعلن الجيش الصيني، مؤخرا أنه أجرى دورية في بحر الصين الجنوبي وهو اليوم الذي أكد فيه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث التزام واشنطن تجاه الفلبين، التي تعارض بعض مطالبات بكين في الممر المائي.

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وقال متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبي لجيش التحرير الشعبي إن الفلبين "استعانت على نحو متكرر بدول أجنبية لتنظيم "دوريات مشتركة" و"نشر ادعاءات غير قانونية" في المنطقة، مما أدى إلى زعزعة استقرار المنطقة" وفق تعبيره.

ولم ترد السفارة الفلبينية في بكين حتى الآن على طلب للتعليق أُرسل عبر البريد الإلكتروني، وفق ما ذكرت "رويترز".