ترامب يلجأ إلى صهره اللبناني لاستمالة الناخبين العرب

لجأ الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى صهره رجل الأعمال لبناني الأصل مسعد بولس، لاستمالة الناخبين العرب.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إنّ ترامب، يسعى إلى استمالة الناخبين العرب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن فرصه "قد تكون محدودة".

وأضافت الوكالة أن جهود استالة الناخبين العرب في الولايات المتأرجحة مثل ولاية ميشيغان، يقودها رجل الأعمال اللبناني الأصل، مسعد بولس، وهو الد مايكل بولس، زوج ابنة ترامب الصغرى، تيفاني.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن ترامب يحاول "استغلال استياء الناخبين العرب من دعم الرئيس جو بايدن لإسرائيل خلال الحرب في غزة"، إلا ان الناخبين العرب يشعرون بالاستياء من الحظر الذي فرضه ترامب على الهجرة من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، بمجرد وصوله للبيت الأبيض، قبل أربعة أعوام.