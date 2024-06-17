ترامب يلجأ إلى صهره اللبناني لاستمالة الناخبين العرب
لجأ الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى صهره رجل الأعمال لبناني الأصل مسعد بولس، لاستمالة الناخبين العرب.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إنّ ترامب، يسعى إلى استمالة الناخبين العرب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن فرصه "قد تكون محدودة".
وأضافت الوكالة أن جهود استالة الناخبين العرب في الولايات المتأرجحة مثل ولاية ميشيغان، يقودها رجل الأعمال اللبناني الأصل، مسعد بولس، وهو الد مايكل بولس، زوج ابنة ترامب الصغرى، تيفاني.
وقالت الوكالة في تقرير لها، إن ترامب يحاول "استغلال استياء الناخبين العرب من دعم الرئيس جو بايدن لإسرائيل خلال الحرب في غزة"، إلا ان الناخبين العرب يشعرون بالاستياء من الحظر الذي فرضه ترامب على الهجرة من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، بمجرد وصوله للبيت الأبيض، قبل أربعة أعوام.
وقالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها، إنّ بولس يقود جهود فريق بايدن لاستمالة الناخبين العرب، مشيرة إلى أنه يستغل علاقاته بالجالية العربية لا سيما في ميشيغان لهذه الغاية.
وفي مقابلات مع وكالة أسوشيتد برس، أوضح بولس جهوده في مجال التوعية وناقش خططه. وتبادل الأشخاص الذين التقوا به أفكارهم حول ما إذا كانت الإستراتيجية ناجحة أم لا.
بولس، الذي يدير في كثير من الأحيان في الخارج مجموعة شركات مقرها نيجيريا، انخرط لأول مرة بشكل مباشر في السياسة الأمريكية في عام 2019 عندما التقى ترامب. وفي ذلك الوقت، كان ابنه مايكل يواعد تيفاني ترامب.
قبل انتخابات 2020، ساعد بولس في التواصل مع العرب الأمريكيين في دور ثانوي.
وتوسعت مشاركته بشكل كبير هذا العام حيث يهدف حلفاء ترامب إلى استغلال الانقسامات داخل قاعدة بايدن الديمقراطية.
ويعمل بولس بشكل وثيق مع مجموعة "عرب أمريكيين من أجل ترامب" التي أنشأت عمليات في أريزونا وميشيغان.
في شهر مايو، سافر مسعد ومايكل بولس إلى مترو ديترويت مع ريتشارد غرينيل، مستشار السياسة الخارجية الرئيسي لترامب وسفيره السابق إلى ألمانيا، للقاء مجموعة من ما يقرب من 40 ناشطًا عربيًّا أمريكيًّا من جميع أنحاء البلاد.
وبعد ما يزيد قليلًا عن أسبوع، عاد بولس للقيام بجولة أكثر شمولًا.
وعقد اجتماعات فردية مع العديد من قادة المجتمع البارزين ونظم تجمعات أكبر، استقطب كل منها ما يقرب من 50 من أعضاء الجالية العربية الأمريكية.
وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ويتنافس عليها ترامب مع الرئيس الحالي جو بايدن.
وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن غالبية العرب يحتفظون "بتصريحات ترامب التي يعتبرونها مهينة لهم"، علاوة على أن "ترامب نفسه انتقد بايدن لأنه لم يكن مؤيدًا قويًّا بما يكفي لإسرائيل".
وكشف استطلاع للرأي لصحيفة "نيويورك" تايمز" أجري على عينة صغيرة من ناخبين منحدرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومسلمين عن وجود "علامات انشقاقات ضخمة" عن بايدن.
وأيد 57 منهم ترامب مقابل 25 لبايدن، فيما أكد من صوت منهم لبايدن في انتخابات 2020 أنهم لن يفعلوا ذلك مجددًا.
وأشار 70% من الناخبين الذين لم يدعموا بايدن، بأن السياسة الخارجية والحرب على غزة من أهم القضايا التي تشغلهم.