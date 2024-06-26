هل تتغير سياسة إيران الخارجية بانتخاب رئيس جديد؟

الخلافات بين المرشحين بشأن العلاقات الخارجية تبدو خلافات حول الأساليب، وليست حول الأهداف، وهكذا كان تصريح الأصولي المعتدل، مصطفى بور محمدي، حول استعداده للتفاوض مع "ألد أعداء" إيران، إذ إنه أكد أن ذلك سيعني "تحقيق الأهداف من منطلق القوة".

في المناظرة الأخيرة التي تمحورت حول "السياسة الخارجية"، استحضر المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان الهجوم على السفارتين السعودية (2016)، والبريطانية (2011)، ليقول لمنافسيه الأصوليين إنهم وراء قطع العلاقات مع دول الجوار، وهو ما رد عليه المتشدد أمير حسين قاضي زاده هاشمي بالقول إن استحضار تلك الهجمات يأتي ذريعة لمهاجمة "القوى الثورية"، كما ذكّره بأن الهجوم حدث في فترة رئيس إصلاحي (محمد خاتمي).

ويشدد بزشكيان، الذي يدعو إلى توطيد العلاقات مع الجوار والإقليم، على أن سياسته الخارجية ستُبنى على أساس إقامة علاقات مع جميع الدول، باستثناء إسرائيل.

أمن دول الجوار

المتشدد سعيد جليلي يدعو إلى الحوار مع دول الجوار، ويؤكد ضرورة التعايش في المنطقة، لكنه من المسؤولين الإيرانيين الذين كانوا يبدون معارضتهم للتوقيع على معاهدات دولية، وأهمها الاتفاق النووي الإيراني، مع مجموعة الدول الست، (عام 2015).

ومثله قاضي زاده هاشمي، الذي قال إن "أمن دول الجوار من أمن إيران"، وأكد أنه ليست لبلاده عداوة أبدية إلا مع عدو واحد: إسرائيل.

إلا أن ذلك المرشح يبدي مواقف حازمة إزاء أي تفاوض حول ما يعتبره حقوقاً لإيران، كالاتفاق النووي، ودعم المنظمات التي تدعمها إيران، خاصة في لبنان وسوريا والعراق.