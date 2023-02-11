"الكارثة الإنسانية" مستمرة بسبب الزلزال.. وجدل في أمريكا بسبب "الجسم المجهول"

مع تخطي حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا حاجز الـ25 ألف قتيل وتضاؤل فرص العثور على ناجين "أحياء" تحت الأنقاض بعد 6 أيام من الكارثة، تطرقت الصحف العالمية، الصادرة صباح السبت، لجهود الإنقاذ وعرقلة وصول المساعدات، مؤكدة أن "الكارثة الإنسانية مستمرة".

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، تناولت الصحف تقارير تتحدث عن هجمات صاروخية روسية واسعة النطاق "تمهيدًا للهجوم الكبير" المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلى غرار أزمة "المنطاد الصيني"، كشفت الصحف عن جدل داخل الوسط السياسي الأمريكي عقب الإعلان عن إسقاط الجيش لـ"جسم مجهول" فوق ألاسكا، الأمر الذي يثير التساؤلات حول قدرة الدفاعات الجوية في البلاد.

"الكارثة الإنسانية" مستمرة

لا تزال الأزمة الإنسانية في تركيا وسوريا في تصاعد مستمر جراء "الزلزال المدمر" مع تعثر جهود الإنقاذ وتضاؤل فرص البحث عن ناجين لليوم السادس على التوالي، وذلك في وقت تخطت فيه حصيلة الضحايا حاجز الـ25 ألف قتيل، وإصابة عشرات الآلاف، وتشريد الملايين.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أنه حتى مع تلاشي آمالهم في العثور على ناجين آخرين، واصل عمال الإنقاذ محاولاتهم "اليائسة" في البلدين المنكوبين، أمس الجمعة، لسحب "القليل من الأبرياء الذين تمكنوا من الصمود لأكثر من 5 أيام بعد زلزالين مدمرين ضربا تركيا وسوريا وسط درجات حرارة شديدة البرودة".

وفي سوريا، نقلت الصحيفة عن رائد الصالح، مدير إدارة الدفاع المدني في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، والمعروفة باسم "الخوذ البيضاء"، انتقاده للمجتمع الدولي لعدم بذل المزيد من الجهد لمساعدة منطقة شمال غرب سوريا التي تعاني من كارثة إنسانية.

وقال الصالح، إن الأمم المتحدة "لم تقدم أي شيء لمساعدة جهود الإنقاذ التي تقوم بها الخوذ البيضاء"، داعيًا إلى تحقيق من جانب المنظمة الدولية في سبب وصول المساعدة الدولية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ولكن ليس المناطق التي يسيطر عليها المعارضة.