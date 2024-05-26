دول الساحل وتوغو تُجري مناورات عسكرية "كبيرة" في النيجر

أعلنت وزارة الدفاع النيجرية، اليوم الأحد، أنه منذ أسبوع تُجرى مناورات عسكرية "كبيرة" تضمّ جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد وتوغو في غرب النيجر القريب من مالي.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، إنّ في هذه المنطقة حيث تنشط الجماعات الجهادية، "تجري (منذُ يوم الإثنين) مناورة وطنية كبيرة في مركز تدريب القوات الخاصة" في تيليا.

وأكدت أنّ هذا التدريب، الذي يعدّ ثمرة "شراكة عسكرية بين النيجر والدول الصديقة مثل مالي وبوركينا فاسو وتوغو وتشاد" يتضمّن "مناورات تكتيكية، ومبادرات تهدف إلى تعزيز العلاقات مع السكان المحليين".

وهذه المناورات العسكرية المشتركة هي الأولى من نوعها بين الدول الخمس، التي تواجه جميعها العنف الجهادي بدرجات متفاوتة.