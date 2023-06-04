إصابة 13 على الأقل في انفجار قرب مدينة دنيبرو الأوكرانية

قال حاكم منطقة دنيبرو الأوكرانية سيرهي ليساك ومسؤولون آخرون إن انفجارا وقع بالقرب من المدينة الواقعة بوسط البلاد اليوم السبت، مما ألحق أضرارا بمنزل من طابقين وأدى لإصابة 13 شخصا على الأقل مع وجود آخرين عالقين تحت الأنقاض.

وكتب ليساك على تليغرام يقول إن ثلاثة أطفال كانوا من بين الجرحى، وانتقلت أجهزة الطوارئ إلى مكان الحادث في إحدى المدن الواقعة شمال دنيبرو وسحبت رجلا من تحت الأنقاض.

وذكرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي أن صاروخا روسيا تسبب في الانفجار وأن مبنى خدمات الطوارئ في المدينة لحقت به أضرار أيضا.